Энтони Блинкен

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Сенат США во вторник, 26 января, утвердил Энтони Блинкена - давнего внешнеполитического советника нынешнего президента страны Джо Байдена - в должности Государственного секретаря. Его кандидатуру поддержали 78 сенаторов, против проголосовали 22.

Энтони Блинкен начал свою карьеру в политике спичрайтером президента США Билла Клинтона, руководил аппаратом демократической фракции Комитета Сената США по международным отношениям, в 2013-2015 годах был заместителем советника по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы. Блинкен считался одним из ведущих кандидатов на пост главы Госдепа и после работы в качестве заместителя советника по нацбезопасности был повышен до заместителя Госсекретаря при президенте Обаме: эту должность он занимал в 2015-2017 годах.

По оценкам экспертов, Блинкен выступает за многостороннее сотрудничество, поддерживая намерение Байдена вернуть США за стол международных переговоров с целью укрепить отношения с союзниками. Основной проблемой для внешней политики США на ближайшие годы он считает Китай, которому Америка и ее союзники должны противостоять с позиции силы.

Новый глава Госдепартамента США известен также как сторонник максимально жестких мер в отношении Москвы. Во время слушаний по его кандидатуре в конгрессе США Энтони Блинкен занял однозначную позицию по поводу ареста оппозиционного политика Алексея Навального, отмечает Deutsche Welle. "Удивительно, насколько Владимир Путин боится одного человека. Полагаю, что это довольно показательный момент, и господин Навальный представляет мнение миллионов и миллионов россиян, и их мнение должно быть услышано в России", - заявил он.

На слушаниях по утверждению своей кандидатуры Блинкен рассказал о серьезном отношении США к вызовам со стороны России, однако подчеркнул, что администрация Байдена намерена продлить единственный оставшийся стратегический договор с Россией - ДСНВ-3. Это сегодня и было сделано по итогам телефонных переговоров президента США Джо Байдена со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

У 58-летнего Энтони Блинкена - еврейские корни. Его отец - известный американский дипломат и бизнесмен Дональд Блинкен - родился в семье иммигрантов из Киева.