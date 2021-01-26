Министерство финансов США вернется к идее разместить на банкноте достоинством в 20 долларов изображение американской аболиционистки Гарриет Табмен, боровшейся в XIX веке против рабства и за социальные реформы. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов, данные которого приводит ТАСС.

Портрет чернокожей активистки станет заменой изображению президента Эндрю Джексона, который сейчас напечатан на купюре. "Мы изучаем способы ускорить этот процесс", - добавила пресс-секретарь, заявив, что деньги должны отражать "историю и разнообразие <...> страны".

Об идее разместить портрет Табмен на 20-долларовой купюре было объявлено еще в годы президентства Барака Обамы в 2016 году, однако после прихода к власти Дональда Трампа этот процесс затормозился. Тогдашнее решение стало результатом вирусной кампании, участники которой призывали разместить портрет женщины на купюре в 20 долларов в 2020 году, чтобы отметить столетие со дня наделения женщин избирательным правом. Табмен победила в голосовании, в котором участвовали еще 14 кандидатур.

Сообщалось, что темнокожая аболиционистка станет первой женщиной на американской банкноте за более чем 100 лет. Ранее этой чести удостаивалась бывшая первая леди США Марта Вашингтон, изображенная на серебряном сертификате в один доллар, которые выпускались с 1891 по 1896 годы, и индейская принцесса Покахонтас - ее изображали на 20-долларовой купюре с 1895 по 1869 годы. Тогдашний кандидат в президенты США Хиллари Клинтон назвала Гарриет Табмен наилучшим выбором для редизайна купюры.

Гарриет Табмен родилась в семье рабов в 1820 году в Мэриленде. В 1849 году сбежала на Север и присоединилась к движению аболиционистов. Она активно участвовала в работе "Подпольной железной дороги", переправлявшей беглых невольников в северные штаты и Канаду, и лично освободила не менее 70 рабов.