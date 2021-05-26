Госдолг Белоруссии обвалился на фоне скандала с арестом Протасевича, стране прочат еще большую зависимость от России

Фотобанк Moscow-Live / Будишевский Николай В мае этого года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о размещении в России облигаций на 100 млрд руб. в целях рефинансирования внешнего государственного долга страны

Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Стоимость суверенных еврооблигаций Белоруссии обвалилась до уровней осени 2020 года из-за геополитической напряженности в связи с вынужденной посадкой самолета Ryanair и ареста бывшего главреда NEXTA Романа Протасевича. Опрошенные РБК эксперты указывают, что в этих условиях финансовая зависимость Белоруссии от России продолжит расти, а рефинансирование ее долгов будет возможно только на российском рынке или с участием России.

В понедельник, 24 мая, выпуск долларовых облигаций Белоруссии с погашением в 2031 году опустился в цене на 2,7 процентного пункта, а его доходность поднялась примерно на 42-44 базисных пункта. Схожую динамику показали и другие выпуски Белоруссии, больше других подешевел выпуск с погашением в 2027 году (минус 2,9 п.п. при росте доходности на 58 б.п.). Разница в доходности между длинными белорусскими выпусками и сопоставимыми по срокам российскими евробондами выросла до 4,85-4,90 процентного пункта. Это максимальный уровень с конца ноября прошлого года.

Во вторник, 25 мая, десятилетние облигации Белоруссии продолжили падение и опустились до 90,94% от номинала (минус 3,01 п.п. с конца прошлой недели при доходности 7,83%). На таком уровне десятилетние облигации страны, размещенные в июне 2020 года, торговались в сентябре на фоне столь же неустойчивой обстановки и массовых протестов.

Белорусские облигации падают в цене из-за ожидания инвесторами новых санкций. В понедельник, 24 мая, 27 лидеров европейских стран потребовали освобождения Протасевича и приняли решение о запрете полетов белорусских авиаперевозчиков над Евросоюзом. Они также рекомендовали европейским авиакомпаниям отказаться от полетов над территорией Белоруссии. О соответствующем шаге уже заявили такие компании, как Lufthansa, Finnair, Air France и ряд других.

Возможности Минска по рефинансированию валютного долга сокращаются. По данным белорусского Минфина, внешний государственный долг Белоруссии на 1 апреля 2021 года составлял $18,1 млрд. С прошлого года доступ страны на внешний рынок долга оставался закрытым, и последние события окончательно убивают надежду на его открытие в обозримой перспективе. В таких условиях властям Белоруссии придется рассчитывать лишь на внутренний рынок и помощь со стороны России по линии межгосударственных кредитов или рыночных заимствований в рублях.

По оценке экспертов, ценовая динамика по белорусским евробондам объясняется по большей части тем, что их продают американские держатели, которые были основными покупателями при первичных размещениях в 2017-2020 годах и сейчас переоценивают политические риски в негативную сторону. До объявления Евросоюзом нового пакета мер в отношении Белоруссии техническая ситуация в бумагах останется неустойчивой.

В мае этого года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о размещении в России облигаций на 100 млрд руб. в целях рефинансирования внешнего государственного долга страны. Правительству страны поручено привлечь эту сумму в 2021-2023 годах на срок не меньше трех лет. По словам источника на финансовом рынке, Белоруссия уже начала обсуждать размещение облигаций с российскими инвестбанками. Уже торгуемые рублевые бонды отреагировали слабее, чем еврооблигации, но любые новые размещения могут потребовать более высокой премии за риск. На Мосбирже четырехлетний выпуск белорусских бондов подешевел менее чем на 0,5 п.п. за последние два дня.

По словам экспертов, пока что риски дефолта Белоруссии по евробондам невысоки, так как внешний долг республики не так велик. Однако потеря экспортных доходов, начало которой положили санкции США в отношении белорусских нефтеперерабатывающих предприятий, может повлечь гораздо больше проблем с фондированием ее экономики. В дальнейшем страна будет вынуждена рассматривать выпуск суверенных и корпоративных бумаг в России, в том числе потому, что интерес российских инвесторов к рублевым выпускам облигаций Белоруссии, в отличие от Европы, остается стабильным. Спрос на новые размещения будет зависеть от доходности и наличия лимитов у российских банков, которые являются основной категорией инвесторов - держателей белорусских рублевых облигаций.