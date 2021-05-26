ВСЕ ФОТО Лукашенко: сообщение о "минировании" самолета Ryanair поступило из Швейцарии, на борту находился "террорист"

Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления

Пресс-служба Президента Республики Беларусь Лукашенко назвал "очередным бредом" сообщения о том, что экипаж и пассажиры самолета удерживались в аэропорту вооруженными людьми. По его словам, "экипаж семь часов с кем-то созванивался и не хотел улетать"

Стоп-кадр видео Телеканала ОНТ / Youtube.com

Сообщение о минировании самолета Ryanair, на борту которого находился бывший главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, поступило из Швейцарии с польских IP-адресов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.

По его словам, сообщение о минировании поступило в аэропорты Афин, Вильнюса и Минска одновременно, передает Telegram-канал Агентства телевизионных новостей (АТН). Белорусская сторона оперативно довела информацию до экипажа самолета в соответствии с международными правилами, добавил Лукашенко.

"Потому что в это время самолет пересек границу Беларуси и находился в нашем воздушном пространстве. Мы довели эту информацию до пилотов самолета, вынуждены были ее опубликовать. ХАМАС - не ХАМАС - это сегодня не имеет значения. У экипажа было время, чтобы принять решение", - заявил президент.

Ранее директор Департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский утверждал, что письмо с угрозами поступило от "солдат ХАМАСа". При этом в процитированном Сикорским письме были требования к Израилю прекратить огонь в секторе Газа и требования к ЕС отказаться от поддержки Израиля в этом конфликте.

"Известно, что участники Delfi Economic Forum возвращаются домой рейсом 4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом", - цитировал сообщение Сикорский. В ХАМАСе заявили, что не имеют отношения к инциденту и не прибегают к таким методам.

По словам Лукашенко, экипаж рейса Ryanair "советовался с хозяевами самолета и аэропортом в Вильнюсе, но принял решение приземлиться в Минске". Лукашенко признал, что "маневр с разворотом выглядит нелогично", так как до Вильнюса было 70 км, "но вопрос: почему другие аэропорты не приняли самолет?"

Он назвал "абсолютной ложью" сообщения о том, что истребители МиГ-29 принуждали лайнер к посадке. "Задача истребителя - обеспечивать связь и выводить пассажирский самолёт на посадку в случае критической ситуации", - цитирует президента связанный с его пресс-службой Telegram-канал "Пул Первого".

По словам Лукашенко, самолет "развернули возле БелАЭС". "А если бы вдруг cистемы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности? Я действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам" - сказал он.

Лукашенко заявил, что на борту самолета находился "террорист", о чем знали "далеко за пределами" Белоруссии. "Была бомба или нет, но если бы мне доложили о том, что в самолёте террорист, я бы незамедлительно отдал приказ посадить самолёт", - цитирует президента Sputnik Беларусь.

"Пусть западные защитники ответят: на какие спецслужбы работали двое задержанных? Кто платил подонку, который убивал людей в братской Украине?" - заявил Лукашенко, имея в виду Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу. Президент пообещал в ближайшее время представить "всё, что они наговорили, в том числе и недавно задержанные".

Лукашенко возмутился, что "не успел самолет сесть в Минске, как посыпались написанные под копирку обвинения с Запада и запреты на полеты". "Слишком уж быстро "среагировали". Не нравится летать через безопасную Беларусь - летайте там, где угробили 300 человек. Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить", - заявил он.

Лукашенко назвал "очередным бредом" сообщения о том, что экипаж и пассажиры самолета удерживались в аэропорту вооруженными людьми. По его словам, "экипаж семь часов с кем-то созванивался и не хотел улетать". Он добавил, что три пассажира рейса, которых впоследствии недосчитались, "вышли из самолета в Минске, чтобы не возвращаться из Вильнюса, но из них сделали фейковых сотрудников КГБ".

По утверждению Лукашенко, "на Западе отказались от расследования" инцидента с самолетом Ryanair. В действительности расследование уже начала генпрокуратура Литвы, возбудившая уголовное дело по факту захвата воздушного судна. Генпрокуратура Польши возбудила уголовное дело по факту принуждения самолета к приземлению в Минске.

К проведению расследования инцидента призвали Франция, Австрия, НАТО, генсек ООН Антониу Гуттериш, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). Представитель Еврокомиссии Стефан Кеерсмакер накануне сообщил, что расследование после соответствующего приглашения белорусских властей возглавит Международная организация гражданской авиации.