Частичный локдаун, введенный в начале ноября в Германии, будет продлен до 20 декабря, а ограничение социальных контактов - до начала января. Об этом объявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе пресс-конференции по итогам обсуждения ситуации с коронавирусом. Прямой эфир проходил на Facebook.

"Пока [ограничительные] меры продолжат действовать до 20 декабря. Мы исходим из того, что ограничения будут действовать до начала января", - сказала Меркель. По ее словам, ежедневное количество заражений коронавирусной инфекцией остается на слишком высоком уровне и нужно еще "одно усилие", чтобы справиться с распространением заболевания.

Канцлер подчеркнула, что введенные ранее ограничения остановили экспоненциальный рост, но число фиксируемых в стране заражений все еще слишком велико. "Кривая заражений стала более плавной, но довольствоваться этим результатом нельзя", - отметила она.

Канцлер и главы федеральных земель также договорились применить "многоуровневую процедуру в розничной торговле". Перед Рождеством в магазины с торговой площадью более 800 квадратным метров разрешено допускать одного покупателя на 20 квадратных метров. На сегодняшний день можно пускать одного посетителя на каждые 10 квадратным метров. Еще одно изменение касается занятий в школах - в регионах с наиболее сложной эпидемиологической обстановкой начиная с восьмых классов будет вводиться обучение в несколько смен.

Общего запрета на новогодние салюты не будет. Однако федеральные земли и муниципалитеты должны запретить фейерверки на оживленных площадях и улицах, чтобы избежать больших групп. Также на рождественские и новогодние праздники карантин предполагается немного ослабить, разрешив встречи с близкими родственниками или друзьями, но не более десяти человек.

Режим ограниченного локдауна был введен в Германии со 2 ноября. Изначально планировалось, что ограничительные меры продлятся до декабря, но динамика распространения инфекции не сократилась до желаемого уровня. Сейчас в стране закрыты рестораны, бары и другие гастрономические заведения, блюда и напитки разрешено продавать только навынос. Прекратили работу фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы. Такой режим называют в ФРГ "частичным карантином", поскольку работают школы и детские сады, а также торговые центры.

Действия властей вызвали протест среди населения. На улицы вышли тысячи несогласных с ограничениями, в руках они несли плакаты с надписями: "Демократия, а не диктатура", "Нет прививкам", "Наденьте маски на правительство, а не на народ". Полиция применила к демонстрантам слезоточивый газ и водометы.

По данным Института Роберта Коха, за прошедшие сутки в Германии выявили более 18,6 тысячи новых случаев коронавируса. Всего в стране заразились более 532 тысячи человек, умерли от COVID-19 - 14,7 тысячи, из них за минувшие сутки - 410, что стало в ФРГ рекордом по числу зафиксированных летальных случаев от коронавируса.