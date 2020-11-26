Сергей Лавров и Александр Лукашенко

МИД России / Flickr Сергей Лавров и Александр Лукашенко

МИД России / Flickr

В Москве видят враждебное отношение Запада к России и Белоруссии и попытки активно повлиять на внутренние дела обеих стран, заявил в Минске глава российского МИД Сергей Лавров. Он сказал это после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Собственно говоря, западные лидеры этого особо не скрывают", - подчеркнул министр. Его слова приводит "Интерфакс".

Он напомнил, что в США и других западных странах часто принимаются документы о продвижении демократии в России и Белоруссии. "Мы воспринимаем это спокойно. У нас есть Союзное государство, есть чем защищать себя, как отстоять свою независимость, и это общая позиция наших президентов и наших правительств", - отметил Сергей Лавров.

Лавров добавил, что Москва раздумывает над тем, чтобы вообще отказаться от сотрудничества с Евросоюзом. "Мы со своей стороны уже думаем не над тем, как вести дела - как обычно или не как обычно, а вообще хотим разобраться, стоит ли вообще иметь дело с брюссельскими структурами, пока они работают в нынешнем виде", - сказал министр в ходе выступления на заседании коллегий МИД России и Белоруссии.

Он отметил, что отношения с ЕС сейчас складываются непросто. "Причина - в непартнерском, а часто недружественном поведении ряда стран ЕС, которые получают одобрение всего Евросоюза", - пояснил глава МИД России.

Напротив, президенту Белоруссии Александру Лукашенко Лавров обещал полную поддержку со стороны Москвы. "Уважаемый Александр Григорьевич, прежде всего привет от Владимира Владимировича (Путина). Он подтвердил все, о чем вы договорились с ним прежде и особенно ваши договоренности, которые были достигнуты в Сочи во время вашего визита. У нас полностью совпадает заинтересованность в укреплении отношений. Можно это по-разному называть, но у нас та же самая цель - продвигаться к взаимной выгоде наших народов, наших стран и нашего Союзного государства", - сказал министр.

Москва, по его словам, готова поддержать президента Белоруссии Александра Лукашенко в реализации выдвинутых им инициатив, относящихся к белорусскому обществу. "Вы выступили с целым рядом инициатив, которые, я считаю, очень важны для белорусского общества. Как президент [России Владимир] Путин не раз подчеркивал, мы заинтересованы в том, чтобы эти инициативы состоялись. Если что-то можем сделать в их поддержку, мы всегда открыты для этого", - сказал Лавров.

Лукашенко ранее признавал, что существующая в стране общественная система носит "отчасти авторитарный характер" и выражал готовность выстроить систему, которая не была бы завязана на личности президента. В этой связи президент предложил отдать часть президентских полномочий, но только в рамках конституционной реформы. Новые выборы, по его словам, возможны лишь после принятия новой Конституции Белоруссии.

По словам Лаврова, в ходе встречи президент Лукашенко "подтвердил приверженность всем договоренностям, которые достигнуты на высшем уровне" между Россией и Белоруссией. "Прежде всего имею в виду курс на всестороннее укрепление наших связей - союзнических, стратегических - во всех областях", - отметил российский дипломат.

По его словам, угрозу Минску и Москве представляет и политика США. Сергей Лавров заявил, что обсудит в Минске угрозы в Евроатлантике в связи с выходом США из договоренностей по контролю над вооружениями.

"Конечно же, мы сегодня будем проводить очередное ежегодное заседание совместной коллегии, где рассмотрим ключевые вопросы международной политики: и на Кавказе, и на Ближнем Востоке, в Европе, Евроатлантике, где накапливаются угрозы прежде всего в результате того, что американцы разваливают все договоренности о каком-либо контроле над вооружениями", - сказал российский министр на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Ранее США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и из Договора по открытому небу.

Лукашенко готов к "интенсификации" отношений с Москвой

Белорусский лидер Александр Лукашенко со своей стороны заявил, что готов продолжать сближение с Россией. По его словам, "надо, может быть, не о какой-то перезагрузке говорить, но об усилении, интенсификации" отношений Минска и Москвы.

По словам Лукашенко, ведется много разговоров о вариантах развития отношений Белоруссии и России, о том, какими будут эти отношения. "Без всяких обиняков вам просто по-дружески хочу сказать, что и Россия, и Беларусь живут - не по воле Беларуси - в своем собственном доме или в квартире", - сказал он. Политик подчеркнул, что хотелось бы "иметь не просто добрососедские отношения", а "очень близкие братские отношения" с РФ.

Лукашенко отметил, что ничего нового не сказал, но не всегда, слушая его, "это хотели подчеркивать и повторять, особенно в РФ". "Видимо, кому-то это было невыгодно", - выразил мнение белорусский лидер. При этом он отметил, что, как показало время, Москве и Минску "никуда не деться" от очень тесной дружбы. Лукашенко выразил уверенность, что руководство России сейчас "как раз хочет и предпочитает такие отношения".

В целом президент Белоруссии отметил, что его встречи с главой МИД РФ "всегда продуктивны". "По крайней мере, для меня особенно и для Беларуси, для нашей, прежде всего, внешней политики, потому что есть возможность, как вы говорите часто, сверить часы. Мы этим пользуемся", - сказал Лукашенко. Он также отметил, что Лаврову приходится "больше вертеться" "в этом бешеном мире" на международной арене, и его точка зрения для Минска "актуальна и познавательна".

Российский министр встречался с Лукашенко в его резиденции во Дворце независимости. Перед этим глава МИД РФ встретился в формате один на один со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем. После беседы с Лукашенко Лавров принял участие в совместном заседании коллегий министерств иностранных дел России и Белоруссии.

Лавров назвал ложью контакты Москвы с белорусской оппозицией

Сергей Лавров назвал лживыми заявления члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко о контактах с российскими властями. "Он не просто высказывается о возможности неофициальных контактов с Москвой. Он утверждает, что такие контакты ведутся, что они скоординированы, заявляет беспардонно, что не может назвать фамилии, но [говорит, что] контакты на достаточно высоком уровне. Спекулирует о том, будет ли дозволено мне сообщить белорусским друзьям. Хочу коротко ответить на ваш вопрос: это полная ложь", - сказал Лавров, отвечая на вопрос ТАСС в ходе пресс-конференции по итогам заседания коллегий министерств иностранных дел России и Белоруссии.

"Это лишний раз характеризует тех, кто пытается на заграничных хлебах делать себе непонятно какую карьеру", - добавил российский министр.

Массовые акции протеста проходят в Белоруссии со дня выборов 9 августа, победу на которых, по данным ЦИК, с 80,1% голосов одержал Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, она не признала результаты голосования и приняла участие в создании Координационного совета для передачи власти. Многие лидеры оппозиции были вынуждены уехать за рубеж, в том числе и Светлана Тихановская, а другие оппозиционеры, включая ее мужа, были брошены за решетку.

Павел Латушко в 2002-2008 годах был послом Белоруссии в Польше, затем - во Франции, Испании и Португалии. В январе 2019 года он был освобожден от должности посла, а в марте стал директором Национального академического театра имени Янки Купалы, откуда был со скандалом уволен в августе после того, как поддержал протесты несогласных с итогами президентских выборов в Белоруссии. После образования Координационного совета Латушко вошел в его президиум, однако вскоре выехал из Белоруссии в Польшу.

Президент Белоруссии считает, что протестующих используют в своих целях иностранные силы. Российские высокопоставленные чиновники также выражали уверенность, что имеют место попытки извне сменить власть в Белоруссии.