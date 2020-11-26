У берегов Анголы в заливе Луанды больше месяца стоит атомный лихтеровоз "Севморпуть", который должен был доставить модули для кардинального обновления российской научной станции "Восток" в Антарктиде. На судне сломалась одна из четырех лопастей единственного ходового винта. Как это могло произойти в чистой воде, притом что лопасть рассчитана на работу во льдах, неизвестно, пишет "Коммерсант".

"Севморпуть" должен был выгрузить модули на припай у побережья Антарктиды, однако 18 ноября ФГУП "Атомфлот" сообщило, что лихтеровоз находится в Атлантическом океане у побережья Анголы и на судне проводятся ремонтные работы винто-рулевого комплекса. Попытка ремонта в море не увенчалась успехом, и в любом случае время для операции уже упущено, поскольку припай начал разрушаться.

Поврежденную лопасть решено демонтировать, для этого на борт судна прибыла группа водолазов, сообщили на предприятии. Там заверили, что судно при этом "обладает всеми мореходными качествами, ядерная энергетическая установка работает в штатном режиме, жизням и здоровью членов экипажа контейнеровоза ничего не угрожало и не угрожает".

Глава дирекции Севморпути Вячеслав Рукша подтвердил потерю и предполагаемый ремонт одной из лопастей: причины поломки, по его словам, прояснятся после докового осмотра. Рукша уточнил, что для приема лихтеровоза подходит только док на Канонерском судоремонтном заводе в Санкт-Петербурге.

По словам источников газеты, в результате поломки лопасти произошла разбалансировка винта. Для ее устранения было принято решение снять еще одну лопасть, чтобы восстановить симметрию. Но завершить работы до сих пор не удалось из-за плохой погоды. Упростить ремонт можно было бы, зайдя в территориальные воды Анголы, однако, учитывая специфику судна с ядерной энергетической установкой, для этого требуются "сложные согласования с властями страны". Также ситуацию осложняют жесткие ограничения в Анголе в связи с коронавирусом.

По данным источников издания, после демонтажа лопасти "Севморпуть" сможет самостоятельно дойти до Петербурга. Они называют ситуацию форс-мажором, однако не могут объяснить, как в принципе возможно сломать в открытом море на расстоянии 500 миль от берега, где глубины в среднем составляют 2 тыс. м, лопасть, рассчитанную на работу во льдах.

Эта поломка может на год отсрочить обновление единственной внутриконтинентальной российской научной станции в Антарктиде "Восток". Станция была построена еще в 1957 году и уже изношена на 90%. В этом году к 200-летию открытия Антарктиды для "Востока" решили построить новый зимовочный комплекс стоимостью около 7 млрд рублей - фактически новую станцию.

Комплекс состоит из пяти модулей, которые в рамках логистической операции разбиты на 133 транспортные единицы. Ввести объект в эксплуатацию планировалось в 2024 году: монтажные работы можно проводить только несколько недель в году в течение антарктического лета, когда температура в районе станции повышается до минус 35 градусов.

Модули, строителей и топливо для для возведения зимовочного комплекса планировалось выгрузить к середине ноября, но теперь ледокол со строителями возвращается в Санкт-Петербург. Перегрузить модули на другие суда в открытом море невозможно, а припай для высадки уже разрушается. Источники допускают, что часть оборудования и персонала все же в итоге может быть доставлена в Антарктиду после перегрузки на другие суда, включая научно-экспедиционные суда Арктического и антарктического научно-исследовательского института.