На Украине подвели итоги всенародного опроса: большинство за сокращение числа депутатов и пожизненный срок за коррупцию

Стоп-кадр видео Страна.ua / Youtube.com Зеленский анонсировал проведение всенародного опроса 13 октября, заявив, что речь пойдет "о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, о чем нас раньше никогда не спрашивали"

Офис Президента Украины

Социологическая группа "Рейтинг" подвела предварительные итоги всеукраинского голосования на опросе, который инициировал президент Владимир Зеленский. Данные экзитпола приводит "112 Украина".

Зеленский анонсировал проведение всенародного опроса 13 октября, заявив, что речь пойдет "о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, о чем нас раньше никогда не спрашивали".

Вице-спикер Верховной рады, депутат от "Слуги народа" Руслан Стефанчук назвал опрос "пробником референдума", который позволит власти понять, какие вопросы важны для граждан. Опрос прошел 25 октября, в день голосования на местных выборах.

Украинцам предлагали ответить на пять вопросов: поддерживают ли они введение пожизненного заключения для виновных в коррупции в особо крупных размерах, создание в Донбассе свободной экономической зоны, сокращение числа депутатов Верховной рады до 300 и легализацию медицинского каннабиса, а также считают ли нужным поднять на международном уровне вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Согласно меморандуму, подписанному в Будапеште 5 декабря 1994 года, Украина, получила гарантии от ведущих военных держав мира относительно незыблемости своей безопасности и существующих границ. Подписанты меморандума обязались воздерживаться от угрозы силой либо ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, а также подтвердили обязательства воздерживаться от экономического давления на страну

"Анализируя Будапештский меморандум, приходим к выводу, что гарантии безопасности в отношении Украины были нарушены задолго до 2014 года. Например, стоит вспомнить известное пограничное противостояние в 2003 году в конфликте вокруг острова Тузла, что угрожало территориальной целостности Украины. Не менее опасными можно считать и так называемые газовые войны, которые являются проявлением сознательного экономического давления, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам Украину", - сообщается на сайте президента Украины. По словам авторов обращения, мировое сообщество не отреагировало должным образом на такие нарушения обязательств, создав тем самым опасный прецедент. Поэтому украинская сторона настаивает на актуализации положений Будапештского меморандума, дальнейшее невыполнение которого "может заблокировать достижение новых дипломатических решений в сфере глобальной безопасности". "Актуализация положений Будапештского меморандума может помочь нашему государству восстановить утраченные за истекшее время возможности, создав значительно более мощные переговорные позиции вместе относительно Донецка, Луганска и Крыма", - говорится в сообщении.

Наибольшую поддержку, согласно результатам, получила идея сокращения количества народных депутатов с 450 до 300 - за нее проголосовали 95% участников. За пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах высказался 81% опрошенных. Право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, поддержали 78% граждан. 70% высказались за легализацию каннабиса в медицинских целях для уменьшения боли у тяжелых больных, еще 45% - за создание свободной экономической зоны в Донбассе.

Как передает LB.ua, исследование проводилось у 69% избирательных участков. В полицию поступило несколько жалоб о нарушениях. В частности, граждане сообщили, что волонтеры, которые проводили опрос, также занимались агитацией. На некоторых участках, по их заявлениям, можно было ответить на вопросы несколько раз.