ВСЕ ФОТО Единственный выживший в катастрофе военного самолета Ан-26 в Харьковской области Украины - 20-летний курсант летного факультета Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба Вячеслав Золочевский находится в сознании в состоянии средней степени тяжести

Официальное интернет-представительство Президента Украины В авиакатастрофе погибли 26 человек - курсанты и семь членов экипажа. Минобороны Украины выплатит семьям погибших из фондов ведомства по 1,57 миллиона гривен (более 55 тысяч долларов) в качестве единоразового пособия, сообщил замминистра обороны Украины Игорь Старобинский

Державна служба України з надзвичайних ситуацій Правительственная комиссия по расследованию причин трагедии должна представить кабмину отчет о результатах расследования до 25 октября

Фото: MNS GOV.UA / youtube.com

Единственный выживший в катастрофе военного самолета Ан-26 в Харьковской области Украины - 20-летний курсант летного факультета Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба Вячеслав Золочевский находится в сознании в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщается на сайте президента Украины Владимира Зеленского со ссылкой на главу Военно-медицинского клинического центра Северного региона в Харькове.

Глава государства встретился с раненым в госпитале, тот рассказал, что "все произошло очень быстро, и было непонятно, что происходит". По его словам, курсанты и экипаж были знакомы и уже летали вместе.

"Ночью Вячеслав очнулся возле обломков самолета Ан-26, в котором летела вся команда, друзья, собратья, - написал Зеленский в Facebook. - Огонь, уничтоженный самолет, темнота и тела вокруг. Один из парней рядом горел, и Слава бросился его тушить. Ему удалось дать еще один шанс другому курсанту, который однако, к сожалению, умер от ожогов сегодня утром. Это героизм посреди поля смерти". Президент Украины констатировал, что Золочевский "родился в рубашке".

Зеленский пожелал курсанту скорейшего выздоровления и поручил оказать семье необходимую помощь. Вместе с президентом выжившего навестил председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

"Парень рассказал, что происходило. Мы его не нагружали вопросами, просто спросили, чем мы можем помочь. Сказал, что все происходило как в компьютерной игре, что он, когда пришел в себя, увидел, как горит его товарищ, и он помогал фактически тушить пламя на этом парне", - рассказал Кучер.

Он отметил, что Золочевский физически находится "даже в удовлетворительном" состоянии, но останется в больнице еще минимум неделю. "Он всего не помнит, он потерял на определенном этапе сознание. После того, как он пришел в себя, он покинул обломки самолета, насколько нам сейчас понятно, и начал тушить пламя на своем коллеге. Он выжил, находясь в самолете", - добавил Кучер, слова которого приводит телерадиокомпания "Суспiльне".

Мать курсанта в свою очередь рассказала телеканалу "Украина 24", что молодой человек выпрыгнул из горящего самолета на лету, но "высота была уже не та, чтобы раскрылся парашют".

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал видео последних секунд полета с камеры видеонаблюдения, установленной на одном из высоток в городе Чугуеве. "Это видео должно помочь следователям и экспертам установить - что же произошло после того, что командир корабля сообщил об отказе левого двигателя и приготовился к посадке на правом", - написал Геращенко в Facebook.

В авиакатастрофе погибли 26 человек - курсанты и семь членов экипажа. Минобороны Украины выплатит семьям погибших из фондов ведомства по 1,57 миллиона гривен (более 55 тысяч долларов) в качестве единоразового пособия, сообщил замминистра обороны Украины Игорь Старобинский. Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил выяснить, был ли застрахован экипаж, а также предусмотрены ли для военнослужащих выплаты из Фонда соцстрахования.

Вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский сообщил, что идентификация тел погибших продлится до трех недель в связи с проведением ДНК-экспертизы. По данным "112 Украина", практически все тела погибших обгорели и изувечены, идентификацию ни одного тела пока осуществить не удалось.

Шмыгаль поручил отстранить от исполнения служебных обязанностей должностных лиц, причастных к организации полета Ан-26, для обеспечения объективного расследования катастрофы. Правительственная комиссия по расследованию причин трагедии должна представить кабмину отчет о результатах расследования до 25 октября.

В состав комиссии вошли главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Андрей Таран, председатель ГосЧС Николай Чечеткин, председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер и другие должностные лица.