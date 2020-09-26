ВСЕ ФОТО Президент Украины Владимир Зеленский объявил 26 сентября днем траура по погибшим в результате крушения военного самолета Ан-26 под Харьковом

Державна служба України з надзвичайних ситуацій Ан-26 загорелся и упал вечером 25 сентября при заходе на посадку на автодороге Киев - Харьков - Довжанский, возле военного аэропорта Чугуева Харьковской области

Державна служба України з надзвичайних ситуацій По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, общее число погибших в катастрофе увеличилось до 23 человек. По данным диспетчера аэродрома, всего на борту находились 27 человек, одного курсанта не допустили к полету

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 26 сентября днем траура по погибшим в результате крушения военного самолета Ан-26 под Харьковом. Согласно указу, опубликованному на официальном портале главы государства, в день траура на всей территории Украины должен быть приспущен государственный флаг, развлекательно-концертные мероприятия отменяются, в программы теле- и радиопередач внесены изменения.

"Вчера мы потеряли молодых ребят-курсантов и опытных военных, у которых впереди была вся жизнь и, уверен, не одна боевая победа. Трудно подобрать слова, чтобы выразить боль от этой потери. Трудно найти нужные фразы, чтобы утешить родителей, жен и детей погибших воинов. Вся страна сегодня будет скорбеть вместе с их семьями", - приводятся на портале слова Зеленского.

Кроме того, президент поручил приостановить все полеты на самолетах, аналогичных Ан-26, до выяснения обстоятельств катастрофы. Он подчеркнул необходимость оперативного выяснения причин трагедии и проведения объективного и беспристрастного расследования.

Ан-26 загорелся и упал вечером 25 сентября при заходе на посадку на автодороге Киев - Харьков - Довжанский, возле военного аэропорта Чугуева Харьковской области. По данным диспетчера аэродрома, всего на борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Одного курсанта не допустили к полету, двое успели выпрыгнуть из самолета в последний момент.

На месте катастрофы найдены тела 25 человек, сообщается на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. Утром в субботу стало известно, что один из выживших курсантов, госпитализированный в крайне тяжелом состоянии, скончался. Предположительно речь идет о курсанте из Львовской области, который получил около 90% ожогов тела и находился в критическом состоянии, сообщает "112 Украина". Один выживший находится в больнице.

На месте катастрофы продолжает работать оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. По словам главы Минобороны Украины Андрея Тарана, предварительный анализ дает основания полагать, что, скорее всего, самолет зацепил землю крылом. В левом двигателе воздушного судна отказал один из датчиков, добавил Таран со ссылкой на предварительную оценку специалистов по летной безопасности. Он подчеркнул, что отказал не сам двигатель, а один из его датчиков.

Министр добавил, что двигатель самолета имел в запасе более пяти тысяч летных часов до очередного ремонта. По словам Тарана, самолет был произведен в 1977 году, но мог осуществлять полеты еще три года без обновления ресурса. В день катастрофы судно совершило шесть взлетов и пять посадок и должно было работать до 23:00, сообщается на сайте Минобороны.

"Все шло по плану, самолет выполнял тренировочные полеты для обучения курсантов. За штурвалом находился пилот-инструктор, курсанты по очереди садились в правое кресло рядом с ним для получения навыков пилотирования и управления самолетом", - рассказал Таран.

По данным Службы безопасности Украины (СБУ), учебные полеты самолета Ан-26 начались в 18:50 и должны были продлиться до 22:50. Учебные планы предусматривали подготовку курсантов как летной, так и штурманской специальностей согласно курсу боевой подготовки.

После выполнения части маршрута в 20:38 командир экипажа доложил руководителю полетов об отказе левого двигателя, в 20:40 запросил заход на посадку. Спустя пять минут произошла авиакатастрофа. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил в Facebook, что, по плану, самолет должен был сделать до 10 взлетов и посадок по 15 минут каждая. После каждой посадки самолет осматривался техническими специалистами и взлетал снова.

Командир корабля имел налет около 800 часов. Около 20:38 командир сообщил о неполадках с левым двигателем, при этом, по словам Геращенко, он "был в целом спокоен и готовился сажать самолет на одном двигателе, что предусмотрено техническими регламентами". "Видимость была хорошей. Ветер - минимальным. Через восемь-девять минут командир корабля сказал диспетчеру, что готов к посадке. Через одну-две минуты самолет пропал с радаров, рухнул на землю и загорелся", - рассказал замминистра.

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало досудебное расследование в связи с крушением самолета. Ведомство проверяет четыре версии причин падения: техническая неисправность судна, ненадлежащее исполнение экипажем служебных обязанностей, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

С целью установления причин и обстоятельств катастрофы создана совместная комиссия из числа специалистов Министерства юстиции, а именно специалистов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, Харьковского НИИ судебных экспертиз имени заслуженного профессора М.С. Бокариуса, ГП обслуживания воздушного движения Украины "Украэрорух", ГП "Антонов", Главной инспекции Минобороны Украины, следователей ГБР и прокуроров Офиса генпрокурора. Окончательные выводы будут сделаны после расшифровки бортовых самописцев.

По данным издания "Страна.ua", в конце июля командование Военно-воздушных сил Украины заключило контракт с заводом "Антонов" на продление срока службы девяти военных самолетов, среди которых предположительно был и разбившийся Ан-26. Ремонт должен был продлить срок эксплуатации самолета еще на два года. Однако доподлинно неизвестно, был ли самолет в стадии ремонта на момент катастрофы. Окончательные выводы будут сделаны после расшифровки бортовых самописцев.

Верховный представитель Европейского союза Жозеп Боррель выразил соболезнования в связи с катастрофой Ан-26. В России соболезнования от лица летчиков выразил начальник Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина генерал-полковник Геннадий Зибров. "Влюбленные в небо переживают каждую потерю коллег как свою. Небо никого не разделяет на своих и чужих", - цитирует его ТАСС.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в обращении уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой передала слова скорби и поддержки семьям, родным и близким погибших. Кремль официально не выражал соболезнований в связи с катастрофой.