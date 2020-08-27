В четверг вечером под Харьковом злоумышленники заблокировали и обстреляли микроавтобус марки Mercedes, в котором передвигались представители общественной организации "Патриоты - за жизнь"

Поліція Харківської області / Facebook Полиция не подтверждает гибель людей. По ее данным, в результате происшествия четыре человека доставлены в больницу. Один из пострадавших получил сотрясение мозга, другие - различные ранения от резиновых пуль

Поліція Харківської області / Facebook

В четверг вечером под Харьковом злоумышленники заблокировали и обстреляли микроавтобус марки Mercedes, в котором передвигались представители общественной организации "Патриоты - за жизнь".

Об инциденте сообщает полиция Харьковской области. По ее данным, около 19:10 вблизи города Люботин Харьковского района на автодороге неизвестные автомобилем Mitsubishi заблокировали движение микроавтобуса, в котором находились представители ОО "За жизнь", и заставили его остановиться. После этого из автомобиля Mitsubishi вышли несколько человек и из травматического оружия обстреляли микроавтобус, а затем скрылись.

Более драматический комментарий дал депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Вадим Рабинович. "Только что под Харьковом заблокирован бандитами и расстрелян автобус с "Патриотами - за жизнь". Предварительно: двое убиты, один ранен и один похищен. Террористы больше не стесняются", - написал он в Facebook.

Однако полиция не подтверждает гибель людей. По ее данным, в результате происшествия четыре человека доставлены в больницу. Один из пострадавших получил сотрясение мозга, другие - различные ранения от резиновых пуль.

Позднее Рабинович признал, что убитых нет. Однако, по его словам, три человека получили тяжелые ранения. Он также отметил, что нападавшие передвигались на шести автомобилях, два из которых были задержаны силовиками по горячим следам. В соцсети опубликованы фото с места происшествия и видео нападения.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 15 п. 1,7,12 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК Украины.

По словам депутата Рады от ОПЗЖ Ильи Кивы, который возглавляет организацию "Патриотов", в автобусе находилось 22 человека. Они ехали из Полтавы в Харьков, где проходило собрание членов организации, передает ТАСС. "Автобус был заблокирован радикалами. Они начали вести огонь из автоматического и травматического оружия", - написал Кива в Facebook.

Кива назвал виновными в расстреле представителей радикальной организации "Азов", с которой у "Патриотов" уже были стычки. По его словам, двоих представителей "Патриотов" члены бандформирований "Азов" и Нацкорпус "выкрали и увезли в неизвестном направлении".

Вадим Рабинович назвал нападение под Харьковом началом хаоса на Украине. "Мы с вами не просто в нищете будем жить, мы будем каждый с ужасом слушать, как по улице проезжают очередные бандиты. Все это должно быть немедленно остановлено. Если мы хотим жить в банде - мы это получим, а если нет, то мы должны сплотиться", - сказал он.

Наказать виновных в нападении пообещал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. "Политическим партиям и вообще кому бы то ни было Конституцией Украины запрещено иметь любые силовые формирования. Право на законное применение силы есть только у государства. Национальная полиция будет жестко и принципиально реагировать на любые силовые провокации от какой бы политической силы они не исходили - правых, левых, красных или голубых. Все лица виновные в применении насилия будут задержаны и привлечены к уголовной ответственности", - подчеркнул он.

Депутат обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием немедленно отреагировать на ситуацию и запретить в стране вооруженные формирования, сообщает 112.ua.

Гражданское движение "Патриоты - За жизнь" было создано в июне этого года как подразделение партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Как заявил на учредительном собрании Илья Кива, организация ставит своей целью противостояние "хаосу, аморальности, беспределу".

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" известна своим пророссийским курсом. Лидеры партии - Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Виктор Медведчук. Медведчука называют кумом Владимира Путина и лоббистом российских интересов. Под контролем Медведчука находится целый ряд телеканалов. Здание одного из них год назад было обстреляно из гранатомета.

Осенью 2018 года Бойко был выдвинут кандидатом на пост президента Украины. Перед президентскими выборами Юрий Бойко и Виктор Медведчук посетили Москву, где провели встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой ПАО "Газпром" Алекссем Миллером. Темой встречи стало продление договора о транспорте российского газа через территорию Украины. Уже после президентских выборов Бойко и Медведчук посетили Международный экономический форум в Санкт-Петербурге, где провели аналогичные переговоры.

Визиты лидеров партии в Россию вызвали бурную реакцию среди украинских политиков и правоохранительных органов. Тогдашний президент Петр Порошенко заявил, что "они [Бойко и Медведчук] обсуждают [как] повесить снова Украину на российскую газовую иголку". Генпрокуратура и Служба безопасности Украины пообещали возбудить уголовное дело.

На президентских выборах кандидат от партии Юрий Бойко занял 4-е место, получив поддержку 11,67 % избирателей (2 206 216 голосов).

10 июля 2019 года лидеры партии - Юрий Бойко, Виктор Медведчук и Вадим Рабинович вновь посетили Москву, где провели конференцию с партией "Единая Россия", на которой присутствовали Дмитрий Медведев и Борис Грызлов. Темой конференции стало стремление к возобновлению диалога между Украиной и Россией. Также было заявлено о подготовке меморандума о сотрудничестве между двумя партиями и создании гуманитарной группы из представителей обеих политических сил.

На выборах в парламент 2019 года "Оппозиционная платформа - За жизнь" получила поддержку 13,05 % (1 908 087 голосов) по партспискам, также прошли 6 кандидатов по мажоритарным округам. Таким образом, в Верховной Раде IX созыва партия получила 44 места.

Пророссийский курс ОПЗЖ проявляется и в отношении к конфликту на востоке Украины, где под флагами ДНР и ЛНР действуют пророссийские вооруженные формирования. Вадим Рабинович называет войну в Донбассе "гражданской", говорит про дискриминацию русскоязычных и давление на несогласных с политикой правительства.

30 ноября 2017 года один из руководителей партии на тот момент Евгений Мураев в эфире телеканала "NewsOne" назвал протесты на Майдане 2014 года "государственным переворотом". Это вызвало скандал и понудило активистов к пикетированию канала с требованием извиниться за пренебрежительные слова про "революцию достоинства". Мураева назвали "реваншистом, который хочет с пророссийскими силами вернуться к власти в Украине".