Минобороны Турции сообщило о задержании на границе с Сирией двенадцати боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*).
"Из них пятеро граждан России, четверо - Узбекистана и трое - Киргизии. Установлено, что они являются членами ИГ*", - говорится в сообщении ведомства, которое приводит РИА "Новости".
Боевиков задержали 31 декабря 2020 года на пропускном пункте в районе города Рейханлы провинции Хатай. Они пытались незаконно пересечь турецко-сирийскую границу, сообщает "Анадолу".
Отмечается, что один из задержанных числится в красном бюллетене Интерпола.
*"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.