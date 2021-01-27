Минобороны Турции сообщило о задержании на границе с Сирией двенадцати боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*)

Msb.gov.tr

Минобороны Турции сообщило о задержании на границе с Сирией двенадцати боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*).

"Из них пятеро граждан России, четверо - Узбекистана и трое - Киргизии. Установлено, что они являются членами ИГ*", - говорится в сообщении ведомства, которое приводит РИА "Новости".

Боевиков задержали 31 декабря 2020 года на пропускном пункте в районе города Рейханлы провинции Хатай. Они пытались незаконно пересечь турецко-сирийскую границу, сообщает "Анадолу".

Отмечается, что один из задержанных числится в красном бюллетене Интерпола.