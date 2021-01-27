Служба внешней разведки Украины (СВРУ) обнародовала информационный бюллетень под названием "Белая книга", в котором, в частности рассказала о "механизмах российских информационных воздействий".

"Деструктивное информационное влияние со стороны РФ парадоксальным образом сочетает в себе, с одной стороны, высокие технологии, а, с другой - архаичные идеологические подходы, построенные на апробированном опыте "активных мероприятий" Службы "А" (активные мероприятия) Первого главного управления КГБ СССР", - сообщают аналитики СВР, подчеркивая, что "такое сочетание высоких технологий и архаичности в целом характерно для неототалитарной путинской государственной модели".

В документе отмечается, что "особенностью деструктивной деятельности РФ в информационной сфере является то, что с ее разрушительными последствиями в разных проявлениях сталкивается весь мир, а не только Украина". "В Кремле гибко варьируют идеологическое наполнение внешней пропаганды в зависимости от объекта влияния: гуманитарная экспансия "русского мира" - для постсоветского пространства; нафталиновые идеи панславизма и православного мессианизма - для Балкан; продвижение антиамериканизма - в развивающихся странах; распространение евроскептических идей и антилиберального дискурса - в ЕС", - утверждается в докладе.

По мнению представителей украинской внешней разведки, в основу информационной составляющей гибридных действий Кремля положена хорошо сформированная система дезинформации и внешней пропаганды. Такая система основывается на применении широкого диапазона инструментов "по продвижению необходимых России нарративов за рубежом среди различных социальных групп - политических и деловых кругов, экспертов, представителей гражданского общества и широкой аудитории".

- СВР: у Путина проблемы со здоровьем и начался "трансфер власти"

- Разведка Украины: Россия сделала из Крыма "непотопляемый авианосец" для экспансии в другие регионы



В частности, речь идет о таких инструментах как "официальные коммуникации" - концептуальные заявления российских чиновников, официальные посты государственных органов в соцсетях и тому подобное.

Однако такой формат все больше дает сбой, отмечают в СВР. Даже на традиционную ежегодную Большую пресс-конференцию Владимира Путина, состоявшуюся 17 декабря 2020 года, аудитория отозвалась определенной "усталостью" от традиционных месседжей президента РФ.

"Не было элементов новизны, конструктива и значимой информации по актуальным международным вопросам повестки дня. Основные сигналы подавались в парадигме "новой холодной войны", содержали традиционные обвинения Запада в сочетании с посланиями о готовности к взаимодействию, призывами к усилению обороноспособности РФ, мечтами о стратегическом партнерстве с Китаем и желание вернуться в G7.

Еще один инструмент дезинформации и пропаганды - деятельность специальных российских информационных структур , финансируемых из бюджета РФ. Туту речь идет прежде всего о российских международных пропагандистских медиа вроде иностранных подразделений таких известных "фабрик фейков", как Sputnik или Russia Today, а также специальных ведомств по продвижению российской "мягкой силы" на вроде "Россотрудничества", говорится в докладе "Белая книга".

Приход в руководство "Россотрудничества" близкого к спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину Евгения Примакова (внука бывшего премьер-министра РФ, главы МИД и директора Службы внешней разведки РФ) показало, что Кремль не намерен кардинально реформировать это ведомство. "Россотрудничество" в статусе федерального агентства остается отдельным гибридным инструментом РФ, прежде всего в контексте внедрения "мягкой силы" на постсоветском пространстве и в Восточной Европе, утверждают в СВР Украины.

Следующий инструмент влияния РФ - деятельность косвенно или скрыто финансируемых структур внешней дезинформации и пропаганды . К этому сегменту кроме скрытно финансируемых из России медийных структур можно отнести и субъектов (медиа, экспертов), которые используются "втемную".

Еще один важный инструмент пропаганды - работа в соцсетях , которые так легко использовать для деструктивного воздействия из-за их доступности, масштабности и фактической бесконтрольности. Здесь характерной особенностью является инфильтрация ботов в местные чаты / комментарии под статьями и тому подобное, целью которых - посеять раздор и подорвать доверие к существующим институтам. Настоящим прорывом в деле информационного воздействия для России стали "анонимные" Тelеgram-каналы. В частности, в Украине и других странах фиксируется работа такого рода каналов, которые якобы работают "против всех", нещадно критикуют и власть, и оппозицию, и проевропейских политиков, и даже пророссийских. Но реальной целью деятельности таких каналов является подрыв доверия к государственным институтам и демократическим процедурам как таковым.

Как отмечают во внешней разведке Украины, Москва и дальше будет использовать традиционные медийные ресурсы наряду с мероприятиями по дипломатическим линиям и линиям спецслужб, а также расширять свою дезинформационную деятельность через различные интернет-издания. При этом будут применяться методы "подмены понятий", формирования фейковых новостей, основанных на частично правдивых сведениях, ссылках на сомнительные или вымышленные источники информации с последующим ее искажением в необходимом для России ракурсе.

При этом ощутимым является смещение акцента с традиционных средств влияния РФ, таких как телевидение, распространение печатной продукции, экспертное взаимодействие и тому подобное. Дезинформация, манипуляция, пропаганда, фейковые новости из физической плоскости перешли в цифровую, отмечают в разведке.

В "Белой книге" обращается внимание на то, что Россия стремится доминировать в украинском информационном просторные, и это является одной из предпосылок подготовки возможной агрессии против Украины.

Таким образом, одним из ключевых факторов трансформации российского информационного влияния стал четкий тренд на его "цифровизацию", то есть максимальное использование новых информационных технологий, прежде всего в киберпространстве.

Основными факторами, обусловливающими рост интереса России к использованию киберпространства для проведения "операций воздействия", являются:

- высокая эффективность интернет-технологий в сочетании с низкими затратами и широким охватом зарубежной аудитории;

- широкий спектр применения, что позволяет целенаправленно влиять на выбранную целевую аудиторию и быстро менять тактику работы в зависимости от ситуации;

- обеспечение анонимности авторов контента, предоставляющее возможность осуществлять влияние через третьих лиц, якобы не причастных к РФ экспертов, медийных лиц и тому подобное.



Кремль нацеливается на приоритетное использование интернет-технологий, в частности для создания новых платформ для осуществления кибератак на ключевые элементы инфраструктуры "стран-целей". СВР Украины в качестве примера деструктивной политики РФ в киберпространстве приводит серию хакерских атак на государственные учреждения США, которые привели к нарушению работы Министерства финансов и торговли США, а также других госструктур стратегического значения. "Почти наверняка за этим стоят связанные с российскими спецслужбами хакерские группировки (вроде "АРТ29" или "CozyBear"), говорится в "Белой книге".

"Действия России становятся все более дерзкими, а отсутствие политических последствий за эту деятельность лишь подталкивает РФ продолжать такую активность, де-факто превращаясь еще и в государство-спонсора кибертерроризма", - пишут аналитики Службы внешней разведки Украины.