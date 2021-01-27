Президент России Владимир Путин сравнил ситуацию в мире с 1930-ми годами, выступив на сессии онлайн-форума "Давосская повестка дня 2021"

Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин сравнил ситуацию в мире с 1930-ми годами, выступив на сессии онлайн-форума "Давосская повестка дня 2021", организованного Всемирным экономическим форумом. Стенограмма его выступления приведена на сайте Кремля.

"Отрадно, что в этом году, несмотря на пандемию, несмотря на все ограничения, форум все-таки продолжает свою работу", - заявил президент, подчеркнув, что форум предоставил возможность обменяться своими оценками и прогнозами. По его словам, это отчасти компенсирует нынешний дефицит прямого общения лидеров государств, представителей мирового бизнеса и общественности.

Президент заявил, что пандемия коронавируса стала причиной коренных трансформаций в глобальной экономике, политике, социальной жизни, технологиях, ускорила структурные изменения и одновременно с этим обострила прежние проблемы и противоречия.

"Конечно же, в истории нет прямых параллелей. Но некоторые эксперты - я с уважением отношусь к их мнению - сравнивают текущую ситуацию с 30-ми годами прошлого века. С такой ситуацией можно соглашаться, можно не соглашаться. Но по многим параметрам, по масштабу и комплексному, системному характеру вызовов, потенциальных угроз определенные аналогии все-таки напрашиваются", - заявил президент, не уточнив, каких экспертов имеет в виду.

"Мы видим кризис прежних моделей и инструментов экономического развития. Усиление социального расслоения: как на глобальном уровне, так и в отдельных странах. Об этом мы и раньше говорили. Но это в свою очередь сегодня вызывает резкую поляризацию общественных взглядов, провоцирует рост популизма, правого и левого радикализма, других крайностей, обострение и ожесточение внутриполитических процессов, в том числе в ведущих странах", - добавил Путин, подчеркнув, что все это неизбежно сказывается и на характере международных отношений, ослабляя в том числе международные институты и систему глобальной безопасности. Одним из позитивных шагов в этом направлении он назвал продление договора ДСНВ между РФ и США.

"Как известно, неспособность и неготовность разрешать подобные проблемы по существу в ХХ веке обернулись катастрофой Второй мировой войны", - заявил президент, выразив опасения в том, что нынешнее развитие ситуации может обернуться "настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех".

"Наша общая ответственность сегодня заключается в том, чтобы избежать такой перспективы, похожей на мрачную антиутопию, обеспечить развитие по иной, позитивной, гармоничной и созидательной траектории", - подчеркнул он.

25 января президент рекомендовал Госдуме подготовить законопроект о запрете публичного отождествления ролей СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.

Этот вопрос в октябре 2020 года подняла глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Путин согласился с предложением, отметив, что такой запрет нужно ввести, но сделать это аккуратно, разработать "механизмы для защиты правды о совсем недавнем прошлом". Законопроект, рекомендованный президентом, предполагается рассмотреть в весеннюю сессию.