Госдеп рекомендовал американцам не ездить в Белоруссию из-за рисков задержания и "избирательного применения законов" в стране

Mike Peel (www.mikepeel.net / Wikimedia Commons

Госдепартамент США просит американских граждан воздержаться от поездок в Белоруссию из-за "избирательного применения законов, риска задержания и пандемии коронавируса". Об этом говорится в публикации на сайте ведомства.

"Белорусские власти задержали десятки тысяч человек, в том числе граждан США, по обвинению в причастности к оппозиционным партиям, в участии в политических демонстрациях", - говорится в публикации.

В Госдепе отметили, что официальный Минск принудил к посадке коммерческий рейс, следовавший через воздушное пространство республики, чтобы арестовать оппозиционного журналиста. Кроме того, США отмечают, что в Белоруссии могут не признавать наличие американского гражданства у лиц с двойным гражданством, а также отложить консульский доступ или отказать в его предоставлении.

Ранее президент США Джо Байден поручил своей администрации предложить варианты привлечения к ответственности людей, причастных к экстренной посадке самолета Ryanair в Минске и последующему задержанию сооснователя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Байден назвал это прямым нарушением международных норм. "Этот возмутительный инцидент и видео, которое Протасевич, судя по всему, снял под принуждением, являются позорным нападением как на политическое инакомыслие, так и на свободу прессы. Соединенные Штаты вместе со странами всего мира призывают к его освобождению, а также к освобождению сотен политических заключенных, несправедливо содержащихся под стражей режимом Лукашенко", - говорится в сообщении.

Байден также приветствовал призыв ЕС к целенаправленным экономическим санкциям и прочим мерам, и попросил свою команду разработать варианты по привлечению к ответу причастных к аресту Протасевича. Это будет сделано "в тесном сотрудничестве с ЕС, прочими союзниками и партнерами, а также международными организациями".

Госсекретарь США Энтони Блинкен также призвал немедленно освободить Протасевича и провести полное расследование обстоятельств посадки самолета. Он назвал это событие "шокирующим актом, совершенным режимом Лукашенко" и поставившим под угрозу жизнь более 120 пассажиров, в том числе граждан США.