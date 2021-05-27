В Пентагоне заявили, что отказываются считать Россию врагом

Pixabay.com Об этом заявил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов

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В Пентагоне отказываются называть Россию "врагом" США и НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов, комментируя предстоящие учения военных инженеров Сербии и России. Его слова приводит ТАСС.

"Никто [в Пентагоне] не называет Россию врагом, <....> это не то определение, которое бы мы использовали относительно России", - сказал он в ответ на слова одного из репортеров, назвавшего Россию "врагом" НАТО.

Говоря об учениях России и Сербии, которая является участницей программы альянса "Партнерство ради мира", Кирби отметил, что не располагает подробностями на этот счет. "Я бы хотел, чтобы эти две независимые страны сами обсуждали эти учения и свои двусторонние отношения", - добавил он. При этом представитель Пентагона подчеркнул, что США ценят участие Сербии в программе "Партнерство ради мира".

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие инженерных войск Вооруженных сил России прибыли в Сербию для участия в учениях, которые продлятся до 11 июня.

Сербия, которая формально хочет присоединиться к ЕС, объявила военный нейтралитет в 2006 году и присоединилась к программе НАТО "Партнерство ради мира". Руководство Сербии против членства в западном военном альянсе, хотя большинство ее соседей входят в НАТО.

В июле прошлого года Financial Times отметила, что Китай занял место России в качестве главного внешнеполитического соперника США, и администрация тогдашнего президента Дональда Трампа стала считать КНР самой большой угрозой как с точки зрения технологий, так и с позиции вооружения. В декабре того же года власти США выделили $290 млн на борьбу с влиянием России в рамках оборонного бюджета на 2021 год: сообщалось, что часть денег, которые получат восточные партнеры США, должны помочь уменьшить их уязвимость перед российским политическим давлением.

Кроме того, в бюджете был прописан запрет на финансирование деятельности, которая может способствовать "стратегическим целям РФ" и угрожает интересам нацбезопасности США. Также Вашингтон выделяет деньги на поддержку программ по развитию демократий в РФ, странах Европы, Евразии и Центральной Азии. В частности, речь идет о продвижении свободного интернета. Не менее $20 млн будут направлены на укрепление демократии и гражданского общества в Центральной Европе.

Также продлевается запрет на финансирование любой деятельности по признанию суверенитета России над Крымом. В рамках военных ассигнований продлевается уже действующий запрет для Министерства обороны страны использовать средства из своего бюджета для заключения сделок с российской компанией "Рособоронэкспорт". Кроме того, продлевается эмбарго на прямое сотрудничество с Москвой в военной области.