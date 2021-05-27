Защитнику арестованной в Белоруссии гражданки России Софьи Сапеги Александру Филановичу второй день подряд не удается увидеться с подзащитной, сообщил он РБК.

"Сегодня по причине нехватки кабинетов для свиданий адвокатов в СИЗО КГБ мне также не удалось посетить Софью", - уточнил он.

Следующая попытка посетить подзащитную будет предпринята в пятницу.

Александр Филанович добавил, что на 28 мая на 12:30 (мск) назначено судебное заседание по жалобе на задержание Сапеги. Он уточнил, что 27 мая подал соответствующее заявление для ознакомления с материалами дела, однако был проинформирован, что с делом сможет ознакомиться только на следующий день.

Днем ранее Филановичу также не удалось посетить подзащитную из-за очереди адвокатов в СИЗО. Тогда он тоже подал соответствующую жалобу в СК Белоруссии."В СИЗО КГБ очередь. Адвокаты делают все возможное, чтобы посетить Софию", - заявил он 27 мая (цитата по РИА "Новости").

Между тем на четвертый день после задержания Софьи Сапеги и Романа Протасевича к нему все же допустили адвоката. "Да, была, мы общались столько, сколько было необходимо. Его жизни и здоровью ничего не угрожало и не угрожает", - сказала РБК адвокат Инесса Оленская. Больше информации защитник сообщить не смогла из-за подписки о неразглашении.

23-летнюю Софью Сапегу сняли с рейса и задержали вместе с экс-редактором Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем 23 мая. Тогда их самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, принудительно посадили в Белоруссии под предлогом проверки ложного сообщения о бомбе. На Протасевича в Белоруссии заведено несколько уголовных дел, он внесен КГБ в список террористов, ему грозит смертная казнь.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что посольство обратилось в МИД Белоруссии с просьбой предоставить информацию о Сапеге и получить к ней консульский доступ. В российской Генпрокуратуре также сообщили о готовности защищать гражданку России, если ее права будут нарушены.

По данным российского МИД, Сапегу подозревают в совершении с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии. Уже после ареста на опубликованном белорусским Telegram-каналом "Желтые сливы" видео Сапега заявила, что является редактором канала "Черная книга Беларуси", который публикует личную информацию о сотрудниках органов внутренних дел.

Ее мать Анна Дудич сообщила, что Софья Сапега в августе 2020 года уехала из Белоруссии в Литву и ее не было в стране в период протестов. "Пусть проверят на границе штампы, когда она уехала. Это было примерно 11-12 августа, как раз после всех событий. Мы тогда жили в Минске", - пояснила она. Дудич также обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой "как-то содействовать" в освобождении ее дочери.