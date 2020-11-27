Индия согласилась произвести свыше 100 млн доз "Спутника V"

АГН Москва Индия согласилась произвести свыше 100 млн доз "Спутника V"

АГН Москва

Свыше 100 миллионов доз в год вакцины от коронавируса "Спутник V", которую активно продвигает президент РФ Владимир Путин, будут производить в Индии. Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций, созданном правительством РФ.

"РФПИ и Hetero, один из ведущих индийских производителей фармацевтических препаратов (через дочернее подразделение Hetero Biopharma), объявляют о соглашении по производству в Индии более 100 млн доз в год первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V". Стороны намерены запустить производство вакцины в начале 2021 года", - говорится в сообщении РФПИ, размещенном в пятницу в твиттер-аккаунте первой российской вакцины.

Глава по международному маркетингу Hetero Labs Limited Б. Мурали Кришна Редди в релизе заявил, что компания "с нетерпением ожидает результатов клинических испытаний в Индии и считает, что локализация производства вакцины позволит обеспечить эффективный процесс обеспечения пациентов".

В настоящее время в Индии проводится фаза II-III клинических исследований российской вакцины. После получения одобрения регуляторов в Индии РФПИ заявлял о том, что в страну будет поставлено 100 млн доз вакцины - об этом и проведении исследований было достигнуто соглашение с другой индийской компанией - Dr. Reddy's Laboratories Ltd (Dr. Reddy's).

В Москве считают, что индийские власти проявили прозорливость и заботу о своем населении, поделившись промышленными мощностями для производства российской вакцины. Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что "благодаря партнерству с Hetero будут существенно увеличены производственные мощности для выпуска вакцины, что даст возможность обеспечить население Индии эффективным препаратом в период пандемии". "Спутник V" должен стать важной частью национального портфеля вакцин каждой страны, которая стремится защитить население от коронавируса", - призывает Дмитриев.

В настоящее время одобрена и проводится фаза III клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах. Так, в Южной Корее будет произведено свыше 150 млн доз вакцины "Спутник V" для экспорта в другие страны.

Эффективность российской вакцины "Спутник V" на 42-й день после первой инъекции превысила 95% и оказалась на уровне вакцин Pfizer и Moderna и выше AstraZeneca, сообщал ранее РФПИ.

11 августа 2020 года вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи в сотрудничестве с Минобороны РФ получила свидетельство о регистрации министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире. Об этом объявил лично президент РФ Владимир Путин.

Препарат стал первой зарегистрированной вакциной от коронавируса нового типа в мире. При этом к моменту регистрации она прошла только 2 фазы клинических испытаний, то есть была испытана на нескольких десятках людей. В безопасности вакцины сомневаются многие эксперты, которых не удовлетворили и опубликованные результаты российских исследований.

В настоящее время в ходе пострегистрационного исследования на 40 тыс. добровольцах в России привито двумя дозами "Спутник V" 19 тыс. человек, только первой дозой - 3 тысячи человек.

России пока не удается наладить массовое производство вакцины. В конце октября на форуме "Россия зовет" Владимир Путин признал, что для этого в стране не хватает мощностей. "Есть определенные проблемы, связанные с наличием или отсутствием определенного объема оборудования - "железа", что называется, - для разворачивания массового производства", - отметил он.

Российский лидер в связи с этим даже просил помощи у президента Франции Эмманюэля Макрона, утверждали французские СМИ. В Москве обиделись на утечку информации о беседе президентов и сказали, что ждут объяснений от французской стороны.