Индия согласилась произвести свыше 100 млн доз "Спутника V" Индия согласилась произвести свыше 100 млн доз "Спутника V"
 
 
 
Индия согласилась произвести свыше 100 млн доз "Спутника V"
АГН Москва
 
 
 
Индия согласилась произвести свыше 100 млн доз "Спутника V"
АГН Москва

Свыше 100 миллионов доз в год вакцины от коронавируса "Спутник V", которую активно продвигает президент РФ Владимир Путин, будут производить в Индии. Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций, созданном правительством РФ.

"РФПИ и Hetero, один из ведущих индийских производителей фармацевтических препаратов (через дочернее подразделение Hetero Biopharma), объявляют о соглашении по производству в Индии более 100 млн доз в год первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V". Стороны намерены запустить производство вакцины в начале 2021 года", - говорится в сообщении РФПИ, размещенном в пятницу в твиттер-аккаунте первой российской вакцины.

Глава по международному маркетингу Hetero Labs Limited Б. Мурали Кришна Редди в релизе заявил, что компания "с нетерпением ожидает результатов клинических испытаний в Индии и считает, что локализация производства вакцины позволит обеспечить эффективный процесс обеспечения пациентов".

В настоящее время в Индии проводится фаза II-III клинических исследований российской вакцины. После получения одобрения регуляторов в Индии РФПИ заявлял о том, что в страну будет поставлено 100 млн доз вакцины - об этом и проведении исследований было достигнуто соглашение с другой индийской компанией - Dr. Reddy's Laboratories Ltd (Dr. Reddy's).

В Москве считают, что индийские власти проявили прозорливость и заботу о своем населении, поделившись промышленными мощностями для производства российской вакцины. Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что "благодаря партнерству с Hetero будут существенно увеличены производственные мощности для выпуска вакцины, что даст возможность обеспечить население Индии эффективным препаратом в период пандемии". "Спутник V" должен стать важной частью национального портфеля вакцин каждой страны, которая стремится защитить население от коронавируса", - призывает Дмитриев.

В настоящее время одобрена и проводится фаза III клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах. Так, в Южной Корее будет произведено свыше 150 млн доз вакцины "Спутник V" для экспорта в другие страны.

Эффективность российской вакцины "Спутник V" на 42-й день после первой инъекции превысила 95% и оказалась на уровне вакцин Pfizer и Moderna и выше AstraZeneca, сообщал ранее РФПИ.

11 августа 2020 года вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи в сотрудничестве с Минобороны РФ получила свидетельство о регистрации министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире. Об этом объявил лично президент РФ Владимир Путин.

Препарат стал первой зарегистрированной вакциной от коронавируса нового типа в мире. При этом к моменту регистрации она прошла только 2 фазы клинических испытаний, то есть была испытана на нескольких десятках людей. В безопасности вакцины сомневаются многие эксперты, которых не удовлетворили и опубликованные результаты российских исследований.

В настоящее время в ходе пострегистрационного исследования на 40 тыс. добровольцах в России привито двумя дозами "Спутник V" 19 тыс. человек, только первой дозой - 3 тысячи человек.

России пока не удается наладить массовое производство вакцины. В конце октября на форуме "Россия зовет" Владимир Путин признал, что для этого в стране не хватает мощностей. "Есть определенные проблемы, связанные с наличием или отсутствием определенного объема оборудования - "железа", что называется, - для разворачивания массового производства", - отметил он.

Российский лидер в связи с этим даже просил помощи у президента Франции Эмманюэля Макрона, утверждали французские СМИ. В Москве обиделись на утечку информации о беседе президентов и сказали, что ждут объяснений от французской стороны.