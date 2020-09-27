Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Эми Кони Барретт на должность пожизненного члена Верховного суда. Об этом он объявил на церемонии в Белом доме, пишет "Новая газета".

"Сегодня для меня было большой честью назначить одного из самых блестящих и одаренных юристов нашей страны в Верховный суд. Это женщина беспрецедентных достижений, выдающегося интеллекта, безупречной репутации и непоколебимой верности Конституции: судья Эми Кони Барретт", - написал Трамп в своем Twitter.

Лидер Демократической партии в Сенате Чак Шумер ранее призывал никого не назначать на вакантную должность до выборов президента США, которые пройдут 3 ноября.

Сейчас 48-летняя Эми Кони Барретт, уроженка Нового Орлеана, занимает должность судьи апелляционного суда седьмого округа США. Барретт придерживается консервативных взглядов, в частности, она выступает против абортов.

Ее кандидатуру поддерживали религиозные консерваторы, которые надеются на отмену решения Верховного суда США от 1973 года, разрешившего аборты по всей стране.

В случае утверждения на должность она станет самым молодым членом Верховного суда США. По словам Трампа, процесс утверждения кандидатуры Барретт в Конгрессе США может начаться 12 октября.

Барретт номинирована на место Рут Бейдер Гинзбург, умершей 18 сентября на 88-м году жизни от осложнений после рака поджелудочной железы.

За время своего президентства Трамп уже назначил двух судей-консерваторов на пожизненные должности в суде: это Нила Горсача в 2017 году и Бретта Кавано в 2018 году. С назначением Баррет он получил шанс еще сильнее склонить судебный состав вправо в преддверии президентских выборов, на которых он рискует потерпеть поражение.