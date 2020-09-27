Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Эми Кони Барретт на должность пожизненного члена Верховного суда
 
Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Эми Кони Барретт на должность пожизненного члена Верховного суда
Фото: The White House / twitter.com

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Эми Кони Барретт на должность пожизненного члена Верховного суда. Об этом он объявил на церемонии в Белом доме, пишет "Новая газета".

"Сегодня для меня было большой честью назначить одного из самых блестящих и одаренных юристов нашей страны в Верховный суд. Это женщина беспрецедентных достижений, выдающегося интеллекта, безупречной репутации и непоколебимой верности Конституции: судья Эми Кони Барретт", - написал Трамп в своем Twitter.

Лидер Демократической партии в Сенате Чак Шумер ранее призывал никого не назначать на вакантную должность до выборов президента США, которые пройдут 3 ноября.

Сейчас 48-летняя Эми Кони Барретт, уроженка Нового Орлеана, занимает должность судьи апелляционного суда седьмого округа США. Барретт придерживается консервативных взглядов, в частности, она выступает против абортов.

Ее кандидатуру поддерживали религиозные консерваторы, которые надеются на отмену решения Верховного суда США от 1973 года, разрешившего аборты по всей стране.

В случае утверждения на должность она станет самым молодым членом Верховного суда США. По словам Трампа, процесс утверждения кандидатуры Барретт в Конгрессе США может начаться 12 октября.

Барретт номинирована на место Рут Бейдер Гинзбург, умершей 18 сентября на 88-м году жизни от осложнений после рака поджелудочной железы.

За время своего президентства Трамп уже назначил двух судей-консерваторов на пожизненные должности в суде: это Нила Горсача в 2017 году и Бретта Кавано в 2018 году. С назначением Баррет он получил шанс еще сильнее склонить судебный состав вправо в преддверии президентских выборов, на которых он рискует потерпеть поражение.