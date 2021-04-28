Туристам из РФ пообещали выдавать болгарские визы по упрощенной процедуре

Фотобанк Moscow-Live / Николай Будишевский

МИД Болгарии готов начать выдавать туристические визы гражданам России по максимальной упрощенной процедуре. Как сообщила в Facebook глава министерства Екатерина Захариева, МИД приступит к выдаче туристических виз, как только соответствующее распоряжение поступит от министра здравоохранения. "На прошлой неделе я предложила консульским службам Болгарии начать подготовку к выдаче виз туристам", - написала она.

По словам Захариевой, для российского рынка, одного из важнейших для Болгарии, процедура оформления виз будет максимально смягчена. Заявки на выдачу виз можно подать в 59 городах и в трех консульствах на территории России. Аккредитованные в консульствах российские туроператоры смогут отправлять заявки на визы для своих клиентов в электронном виде. Российские туристы, желающие посетить республику, смогут получать визы и у туроператора, и в визовом центре.

На прошлой неделе министр здравоохранения Болгарии Костадин Ангелов сообщил, что с 1 мая въезд в страну для иностранных туристов, в том числе, российских будет разрешен при выполнении одного из трех условий: справки о ПЦР-тесте на коронавирус, сертификата вакцинации или справки о наличии антител. В последнем случае справка должна подтверждать, что человек переболел коронавирусом в течение шести месяцев до поездки. Российский оперштаб по борьбе с распространением коронавируса пока не делал никаких заявлений о возможности возобновления авиасообщения с Болгарией.

По словам Ангелова, заболеваемость коронавирусом в стране стабильно снижается, поэтому правительство начало отменять ограничения. 27 апреля в Болгарии было выявлено 1850 новых случаев заражения. Всего в стране заболели COVID-19 400 тыс. человек, 16 тыс. умерли.

Заявление о выдаче туристических виз жителям России прозвучало в разгар дипломатического скандала между двумя странами: шесть граждан России подозреваются во взрывах на заводах и военных складах в Болгарии, троим из них уже предъявлены обвинения в покушении на болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева,

Отмечается, что за последние 10 лет в Болгарии произошли несколько взрывов на складах и заводах по производству оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. На некоторых складах, где произошли взрывы, хранилось оружие для Грузии и Украины. Во всех расследуемых случаях взрывам предшествовали пожары, целью которых, по версии следствия, было заставить эвакуироваться сотрудников предприятий и складов. Ни в одном из перечисленных случаев пожаров и взрывов прокуратура не обнаружила, что их причиной могла служить техническая неисправность. Предполагается, что во время тушения пожаров и были приведены в действие взрывные устройства, активированные дистанционно.

Общим во всех этих взрывах является то, что уничтоженная военная продукция принадлежала компании EMCO торговца оружием Эмилиана Гебрева и предназначалась для экспорта в бывшие советские республики - Грузию и Украину. По мнению СМИ, взрывы на складе боеприпасов во Врбетице в Чехии, попытки убить болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева с использованием неизвестного токсина, а также взрывы на болгарских складах боеприпасов в 2015 году связаны между собой и были частью операции ГРУ с целью затруднить получение Украиной необходимого вооружения для использования в конфликте в Донбассе против поддерживаемых Россией сепаратистов или российских военных.