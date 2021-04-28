Европарламент предлагает в рамках ужесточения санкций отключить Россию от системы платежей SWIFT. Помимо этого, Европарламент призывает отказаться от российских нефти и газа, если Москва продолжит агрессию на Украине

artjazz / DepositPhotos Разговоры о том, что Россию могут отключить от международной системы платежей SWIFT, ведутся с 2014 года, когда Россия присоединила Крым и была обвинена в агрессии на Украине. С тех пор российские власти пытаются подготовиться к такому развитию событий

postmodernstudio / DepositPhotos

Европарламент предлагает в рамках ужесточения санкций отключить Россию от системы платежей SWIFT. Помимо этого, Европарламент призывает отказаться от российских нефти и газа, если Москва продолжит агрессию на Украине. Эти предложения изложены в опубликованном проекте резолюции Европарламента, которая должна быть принята в четверг 29 апреля по итогам пленарной сессии.

Резолюции Европейского парламента не являются обязательными, а носят декларативный характер, однако к ним должны прислушиваться другие институты ЕС. В проекте резолюции сказано, что в случае перерастания военного наращивания в военное вторжение на территорию Украины со стороны РФ, Евросоюз немедленно прекратит импорт российских нефти и газа, передают "Вести.ru".

Помимо этого, РФ будет отключена от системы платежей SWIFT. Также необходимо заморозить все активы в Евросоюзе близких к российским властям бизнесменов и членов их семей. Наконец, будут аннулированы их визы.

Согласно проекту резолюции, Европарламент возлагает всю ответственность за ухудшение отношений с Россией на Москву, призывает ее освободить оппозиционного политика Алексея Навального, выполнить минские соглашения и "прекратить провокации" против ЕС. В этой связи в документе упомянута "преступная деятельность" в Чехии. Странам ЕС Европарламент в очередной раз рекомендует ужесточить санкции против России и остановить строительство "Северного потока - 2".

Отметим, что в настоящий момент сохраняется опасность военного конфликта между РФ и Украиной. Армия Украины приведена в полную боевую готовность. В Киеве утверждают, что руководство РФ, вопреки своим заявлениям, не стало отводить войска от границ с Украиной.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отнесся к изложенным в резолюции предложениям евродепутатов скептически. "SWIFT - это международная частная организация, поэтому здесь у ЕС нет компетенции, - сказал он. - А "Северный поток" - это противоречивая тема. Мы уже говорили, что этот проект не служит диверсификации источников энергии ЕС. Но проект находится в ответственности частных компаний, и ЕС не владеет инструментами для принятия решения по его судьбе".

Слова Жозепа Борреля прозвучали на пленарной сессии Европарламента в Брюсселе. Дипломата процитировал ТАСС.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил в среду, что в РФ создана страховочная сетка на случай дискриминации в сфере платежных систем и передачи финансовых сообщений. По его словам, база для создания аналога платежной системы SWIFT уже есть.

Разговоры о том, что Россию могут отключить от международной системы платежей SWIFT, ведутся с 2014 года, когда Россия присоединила Крым и была обвинена в агрессии на Украине. С тех пор российские власти пытаются подготовиться к такому развитию событий. При этом чиновники выступают с успокаивающими заявлениями о том, что ничего катастрофичного для экономики РФ отключение SWIFT не несет.

Еще в феврале 2018 года Аркадий Дворкович, занимавший тогда пост первого вице-премьера, рапортовал о готовности российских банков к отключению от SWIFT. "Конечно, это неприятно, потому что затруднит работу компаний, банков, замедлит эту работу, вызовет необходимость применять устаревшие технологии передачи информации и проведения расчетов, - сказал Дворкович. - Тем не менее в связи с тем, что эта угроза уже не раз озвучивалась, наши финансовые институты и компании к этому морально и технологически готовы".

По словам вице-премьера, любую проблему, включая отключение от мировой финансовой системы, в правительстве готовы "встретить достойно". Дворкович подчеркнул, что подобные меры в рамках ужесточения санкций против России принесут вред не только российской экономике, но также компаниям в Европе и США. Поэтому он назвал отключение от SWIFT сумасшедшим поступком со стороны партнеров.

Ранее, в конце января, в рамках международного экономического форума в Давосе, Дворкович заверил, что "работать можно и без SWIFT". При этом, подчеркивал он, в правительстве надеются, что отключения от SWIFT все же не будет, поскольку это "совсем уже агрессия". Если же это все-таки случится, у России, по словам Дворковича, "есть возможные ответные шаги".

Однако эксперты указывают, что объемы экспортных и импортных операций России в долларах и евро существенные, а по многим группам продуктов найти альтернативу невозможно. "Отключение от SWIFT парализует транзакции российских банков, - предупреждал Арарат Мкртчян, - главный стратег индексной компании "Бета Финансовые Технологии". - Больше всего пострадают крупные экспортеры. Им придется работать исключительно с иностранными банками для обслуживания своей операционной деятельности. Возникнет много посредников, обходящих ограничения. Особенно от этого выиграют финансовые институты стран ЕАЭС".

Впрочем, длительного хаоса не будет, полагает Олег Богданов, ведущий аналитик QBF. "Само по себе отключение от SWIFT российских банков означает лишь удорожание и замедление финансовых транзакций между контрагентами. Очевидно, традиционные цепочки нарушатся, понадобится некоторое время для их восстановления. Но за неделю или две это вполне можно сделать", - уверен он.