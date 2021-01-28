Захват ЗРК "Панцирь-С1" произошел в июне 2020 года, когда силы Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара участвовали в битве за Триполи

Bobakr Yusef / Twitter Утверждается, что ЗРК был потерян во время успешной контратаки на авиабазу

Bobakr Yusef / Twitter

Российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного и морского базирования "Панцирь-С1", захваченный в 2020 году в Ливии на поле боя, был секретно доставлен на американскую авиабазу в Германии, сообщает британская газета The Times.

Захват ЗРК "Панцирь-С1" произошел в июне 2020 года, когда силы Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара участвовали в битве за Триполи. Утверждается, что ЗРК был потерян во время успешной контратаки на авиабазу.

Для транспортировки ЗРК на авиабазу Рамштайн в Германии в аэропорт Зувара прибыл спецотряд на американском военно-транспортном самолете C-17 Globemaster, передает РИА "Новости". Как напоминает The Times, ЗРК "Панцирь-С1", который заполучили США, был куплен у России ОАЭ, а затем направлен в Ливию для поддержки сил Хафтара.

The United States Smuggled A Russian-Made Pantsir Air Defense System Out Of Libya .. https://t.co/VCwr1VCYuh — Libya News (@Libyan_News) January 28, 2021

- Как Израиль уничтожил в Сирии российский "Панцирь-С1" (ВИДЕО)



В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, которая взаимодействует с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживают Турция и Катар, а ЛНА - Египет, ОАЭ и Россия. В российском МИД заявляли, что целью усилий в Ливии должно быть восстановление суверенитета и государственности страны.

Ранее сообщалось, что только в мае 2020 года, по данным исламистских сил ПНС, войска маршала Хафтара потеряли 9 ЗРПК "Панцирь-С1". Шесть из них были уничтожены в различных районах прибрежной зоны. Во всех случаях причиной поражения ЗРПК стали турецкие БПЛА. Для ударов по "Панцирям" турецкие военные используют высоты около 5 км, на которых оптическая система управления ЗРПК оказывается неэффективной без внешнего целеуказания со стороны дополнительной РЛС. Поэтому чтобы обеспечить живучесть ЗРПК, приходится применять их попарно, когда одна машина перекрывает "мертвую зону" над другой.

Но, как пишет еженедельник "Звезда", даже грубое сравнение потерь и побед "Панциря" в Ливии говорит о том, что он существенно выигрывает в вооруженном противостоянии с авиацией исламского ПНС и Турции.

На вооружении Ливийской национальной армии Хафтара находятся ЗРПК российского производства самой первой модификации. Их отличительной чертой является немецкое автомобильное шасси MAN SX45 (8x8). В войсках Хафтара "Панцири" оказались благодаря поставкам из ОАЭ, правительство которых поддерживает несогласного с радикальными исламистами фельдмаршала. В 2010-2013 годах Россия поставила ОАЭ 50 ЗРПК "Панцирь-С1" в экспортном исполнении. Вместе с ними была продана партия в 1000 ракет. Общая сумма того контракта составила $800 миллионов.

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов ранее заявлял, что Москва будет побуждать всех внешних игроков содействовать урегулированию в Ливии, военного решения там нет. Вопреки этим заявлениям Москва оказывает военную поддержку Хафтару. В частности, в Ливии воюет две тысячи бойцов ЧВК Вагнера. В конце мая 2020 года сообщалось, что из России в Сирию было ввезено не менее 14 самолетов МиГ-29 с закрашенной маркировкой. Впоследствии самолеты были доставлены в Ливию для поддержки генерала Халифы Хафтара в нарушение оружейного эмбарго ООН. По оценкам Африканского командования ВС США (AFRICOM), самолеты активно эксплуатируются в ливийском воздушном пространстве, что еще больше осложняет конфликт в Ливии.

9 июня замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что информация о воюющих в Ливии бойцах ЧВК Вагнера построена на подтасованных данных и направлена на дискредитацию российской политики.

В середине июля 2020 года AFRICOM обвинило российскую группу наемников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера в закладке большого количества противопехотных мин в окрестностях Триполи. AFRICOM сослалось на "проверенные фотографические данные", которые свидетельствуют о беспорядочном размещении замаскированных бомб и минных полей вокруг предместий Триполи до расположенного к востоку приморского города Сирт. В AFRICOM заявили, что эти действия являются очередным нарушением эмбарго ООН на поставку вооружений Ливии и угрожают жизням гражданских лиц, а сами взрывные устройства были завезены в Ливию непосредственно "вагнеровцами".

"Поддерживаемая российским государством группа Вагнера демонстрирует полное пренебрежение безопасностью ливийцев. Безответственная тактика группы Вагнера продлевает конфликт и является причиной ненужных страданий и гибели безвинных мирных жителей. Россия в силах остановить это, но не хочет", - заявил генерал-майор Africom Брэдфорд Джеринг.