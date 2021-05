Европейское агентство по лекарственным средствам разрешило прививать подростков вакциной от коронавируса Comirnaty (BNT162b2), разработанной американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Об этом, как передает РИА "Новости", сообщил глава департамента по вакцинационной стратегии ЕМА Марко Кавалери.

При этом каждая страна будет самостоятельно принимать окончательное решение об использовании вакцины среди этой возрастной группы. Вакцина вводится внутримышечно в два этапа с интервалом в три недели. Это первая вакцина от коронавируса, которая одобрена для использования среди лиц в возрасте 12-15 лет.

Ранее вакцина от Pfizer и BioNTech показала стопроцентную эффективность в клинических испытаниях у подростков 12-15 лет, сообщили ученые в статье в The New England Journal of Medicine. Титр антител у подростков превышал значения, полученные в исследованиях у людей 16-25 лет. Тромбозы и другие серьезные побочные эффекты не наблюдались.

Первой для использования в ЕС среди взрослых 21 декабря прошлого года была одобрена вакцина Comirnaty. В настоящее время на территории ЕС также используются вакцины, разработанные компаниями Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

FDA (американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) одобрило использование вакцины Pfizer и BioNTech для детей с 12 до 15 лет еще 10 мая. Управление решило, что польза от применения вакцины перевешивает известные потенциальные риски, но на тот момент в научных журналах не было публикаций о безопасности и эффективности применения этой вакцины у подростков.

Тогда же компании сообщили, что проводят клинические испытания своего препарата среди детей в возрасте от 6 месяцев до 2 лет, а также на группах от 2 до 5 и от 5 до 11 лет.