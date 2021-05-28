Как заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, в дальнейшем не исключена эскалация напряженности между Москвой и Брюсселем

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В ЕС пока не понимают, являются ли отмены европейских рейсов в Москву отдельными случаями, или речь идет о новом общем правиле для всех. Как заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, в дальнейшем не исключена эскалация напряженности между Москвой и Брюсселем.

"Вчера появились новости о препятствиях для вылетов европейских самолетов в Москву. Это крупное нарушение воздушного движения. Однако мы пока не знаем, будет ли это происходить от случая к случаю или это общая норма, чтобы заставить европейские самолеты пролетать над Белоруссией. Нам придется подождать и посмотреть, чтобы принять меры", - заявил Боррель, которого цитирует "Интерфакс".

Кроме того, Боррель, говоря о ситуации с отменой рейсов, отметил, что из-за этого "всегда есть риск эскалации" напряженности между ЕС и РФ". "Может так произойти, что все управление воздушным движением может быть нарушено, а может быть, это просто пара отдельных случаев. Мы наблюдаем за этим", - сказал Боррель.

В Кремле ситуацию с перебоями в авиаперелетах европейских компаний в Россию назвали экстраординарной, но отметили, что проблемы вызваны техническими причинами, которые вскоре планируется разрешить. "Я убежден, что авиационные власти дадут необходимые разъяснения, но это технические моменты", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, существуют согласованные маршруты полетов, "согласованные точки вылета и влета в воздушное пространство каждой страны".

"Самолет не влетает в страну в любом месте", - подчеркнул Песков, указав, что подобного рода согласования обусловлены в том числе вопросами авиационной безопасности. "Когда самолеты авиакомпаний, которые облетают Белоруссию, просятся влететь в разных, не согласованных точках, возникают технические проблемы <...> Авиационные власти напряженно работают в эти дни, чтобы их ликвидировать", - пояснил пресс-секретарь президента, заявив, что перебои c авиаперелетами европейских компаний в РФ не отразятся на отношениях с Евросоюзом, а российские авиационные власти, службы и ведомства не имеют отношения к инциденту с самолетом Ryanair.

На вопрос, будет ли Россия проводить свое расследование инцидента, Песков ответил, что не располагает такой информацией, а в самих расследованиях нет особого смысла. Он также напомнил, что Россия с самого начала настаивала на очень внимательном отношении к произошедшему "и необходимости сбалансированного подхода с тем, чтобы установить реальные причины и реальную хронологию произошедшего".

Между тем к расследованию инцидента с самолетом Ryanair подключилось Федеральное бюро расследований США. Как сообщил глава бюро Криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис, это было сделано, поскольку ФБР располагало информацией о том, что среди пассажиров были и граждане США. "Естественно, поскольку возможно есть информация о том, что среди пассажиров были и их граждане, страна сама решает, начинать или не начинать правоохранительное расследование", - сказал он.

Заместитель генпрокурора Литвы Гитас Иванаускас сказал, что самолет еще находится в Вильнюсском аэропорту, поскольку не закончены все запланированные следствием действия. После их выполнения лайнер сможет покинуть Литву. В ближайшие дни планируется провести дополнительный осмотр самолета. По словам Кишкиса, опрошены члены экипажа самолета Ryanair, а также "около 90% всех пассажиров самолета".

Накануне стало известно, что российская сторона отказалась выдавать разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines на прибытие ее рейса из Вены в Москву в четверг по альтернативному маршруту, который проходил не через воздушное пространство Белоруссии. В результате Austrian Airlines была вынуждена отменить рейс из Вены в Москву.

25 мая в Austrian Airlines сообщили, что авиаперевозчик решил приостановить полеты через воздушное пространство Белоруссии и будет его облетать. Решение не использовать воздушное пространство Белоруссии было принято после инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске и ареста экс-главреда белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta.

Также решение от отмене двух рейсов Париж-Москва принял французский авиаперевозчик Air France. В AirFrance при этом заверили, что полеты из Парижа в Москву пока остаются в расписании, но перенесенный на четверг рейс так и не состоялся. СМИ отмечают, что формально все эти рейсы имели статус вывозных, поскольку регулярное авиасообщение с Францией и Австрией не восстановлено из-за пандемии. Поэтому каждый такой рейс выполняется не по расписанию, а должен согласовываться с российскими авиавластями.