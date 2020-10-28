В Германии вводятся новые ограничительные меры в целях борьбы со стремительным распространением коронавируса. Соответствующее решение в среду, 28 октября, приняли канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министры 16 федеральных земель

Bundesregierung / Facebook Гражданам предписывается ограничить социальные контакты за пределами собственного домохозяйства "до абсолютного минимума". Встречи в общественном пространстве разрешены представителям не более двух домохозяйств, и в них могут участвовать не более 10 человек

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В Германии вводятся новые ограничительные меры в целях борьбы со стремительным распространением коронавируса. Соответствующее решение в среду, 28 октября, приняли канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министры 16 федеральных земель. Меры вводятся со 2 ноября до конца месяца, пишет DW.

Необходимость локдауна Ангела Меркель, выступая на пресс-конференции в Берлине, мотивировала тем, что в последние 10 дней удвоилось число пациентов в отделениях интенсивной терапии немецких клиник. Кроме того, за 9 дней удвоилось число пациентов, которые подключены к аппаратам ИВЛ. Чтобы не допустить перегрузки системы здравоохранения в обозримом будущем, необходимо действовать без промедления, сказала Меркель. По ее словам, один из главных инструментов борьбы с пандемией - отслеживание контактов лиц, заразившихся коронавирусом. Однако в настоящее время органы здравоохранения не в состоянии отслеживать около 75 процентов таких контактов.

Гражданам предписывается ограничить социальные контакты за пределами собственного домохозяйства "до абсолютного минимума". Встречи в общественном пространстве разрешены представителям не более двух домохозяйств, и в них могут участвовать не более 10 человек. Любые встречи и праздники на улице, в квартирах и других частных помещениях с участием более двух домохозяйств "с учетом серьезной ситуации в стране неприемлемы", говорится в документе. Соблюдение этих правил является обязательным, а за нарушениями последуют наказания.

Власти призывают граждан в ближайший месяц отказаться от частных поездок и посещения родственников. Гостиницы в ФРГ могут принимать только посетителей, приехавших по уважительной причине и с нетуристическими целями.

Все предприятия досуга закрываются. В документе речь идет о театрах, кино, концертных залах, выставочных комплексах, игровых салонах, казино, парках развлечений, публичных домах, фитнес-клубах и непрофессиональных спортклубах, плавательных бассейнах. При этом на индивидуальные занятия спортом на открытом воздухе ограничения не распространяются.

Кроме того, закроются также предприятия сферы обслуживания, такие как косметические, татуировочные и массажные салоны. В ноябре также будут закрыты рестораны и кафе за исключением тех, которые продают еду на вынос.

Продолжат работать физиотерапевтические кабинеты и парикмахерские. Это касается также и предприятий оптовой и розничной торговли.

В магазинах ограничивается одновременное число посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров торговой площади. Школы и детские сады продолжат работать в обычном режиме.

Ограничения коснутся и профессионального спорта: любые матчи, в том числе и в бундеслиге, будут проходить без зрителей.

Ангела Меркель и главы правительств федеральных земель планируют через две недели встретиться на консультации, чтобы проверить, соответствуют ли принятые меры поставленным целям и при необходимости скорректировать их.

Согласно данным Института имени Роберта Коха, в Германии за последние сутки выявлено 14 964 новых случаев заражения коронавирусом, почти в два раза больше, чем в прошлую среду. Это самый высокий показатель с начала пандемии. В настоящее время инфицировано 122 тысячи человек. Всего в ФРГ выявлено 464 239 заражений SARS-CoV-2, умерло более 10 тысяч человек.