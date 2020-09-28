ВСЕ ФОТО Крымский мост

Росавтодор Крымский мост

Росавтодор Крымский мост

Росавтодор

Комитет постоянных представителей стран-членов Евросоюза (COREPER) запустил процесс расширения списка индивидуальных санкций в отношении российских физлиц и компаний "за нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины". После решения постпредов продление санкций должен утвердить Совет Европейского союза.

"Послы ЕС одобрили санкции против двух человек и четырех компаний, ответственных за строительство Керченского моста", - написал корреспондент радио "Свободная Европа" Рикард Йозвяк в Twitter. "Сегодня речь идет не о принятии окончательного формального решения, а о запуске письменной процедуры", - добавил Йозвяк. По его словам, формальное решение будет принято и обнародовано позднее.

Он также отметил, что официальное решение Совета ЕС по этому вопросу состоится на текущей неделе.

Eu ambassadors have green lighted sanctions against 2 people and 4 companies responsible for the construction of the Kerch bridge. Will be formalised later this week. #Ukraine #Russia #Crimea— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 28, 2020

Европейский дипломатический источник подтвердил агентству ТАСС, что решение пока согласовано послами, а официально будет принято Советом ЕС позднее на основании письменной процедуры.

Письменная процедура принятия решений в Совете ЕС на министерском уровне запускается после согласования решения и отсутствия каких-либо возражений в Совете постоянных представителей ЕС (КОРЕПЕР). Данная процедура является технической и не предусматривает дискуссии. Санкции вступят в силу после утверждения Советом ЕС и публикации в Официальном журнале ЕС.Ранее Москва расширила список представителей ЕС, которым запрещён въезд в Россию. МИД упрекнул Брюссель в расширении санкций в отношении россиян и российских компаний под надуманными и абсурдными предлогами.

В отношении России действует несколько санкционных пакетов ЕС за посягательство на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины (ограничительные меры начали вводить в 2014 году). В их числе - индивидуальные санкции против отдельных лиц и субъектов хозяйственной деятельности. Они предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС, они продолжат применяться к 175 лицам и 44 организациям.

Также действует запрет на экономические отношения с Крымом и Севастополем (до 23 июня 2021 года), а также ограничительные меры в отношении отдельных секторов российской экономики (действуют до 31 января 2021 года).

Кроме того, в 2018 году Евросоюз ввёл санкции против шести компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста. Тогда в санкционный список попали АО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург", ПАО "Мостотрест", судостроительного завода "Залив", ООО "Стройгазмонтаж", ООО "Стройгазмонтаж-Мост" и АО "ВАД"., Основателем "Стройгазмонтажа"является Аркадий Ротенберг, входящий в круг лиц, приближённых к российскому президенту. За строительство моста Ротенберг получил звание Героя Труда.

Ранее в этом месяце МИД Украины заявил, что надеется на введение санкций ЕС против РФ из-за незаконного строительства Керченского моста в аннексированном Крыму.

Страны Запада считают присоединение Крыма нарушением норм международного права. Москва называет присоединение "восстановлением исторической справедливости".

Крымский мост соединяет Керченский и Таманский полуострова через Керченский пролив. 15 мая 2018 года состоялась торжественная церемония его открытия , в которой принял участие президент России Владимир Путин. На следующий день открылось движение по автодорожной части моста. Крымский мост, соединяющий берега Крыма и Тамани, стал самым протяженным в Европе - его длина составляет 19 км. Пассажирское железнодорожное сообщение по Крымскому мосту открылось 23 декабря 2019 года, а грузовое - в конце июня текущего года.