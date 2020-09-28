Президент Азербайджана объявил частичную мобилизацию, в некоторых районах введен комендантский час

Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о частичной мобилизации в стране. Госслужбе по мобилизации и призыву поручено обеспечить призыв военнослужащих в соответствии с утвержденным планом

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi / Youtube.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о частичной мобилизации в стране. Госслужбе по мобилизации и призыву поручено обеспечить призыв военнослужащих в соответствии с утвержденным планом, сообщает "Интерфакс". Помимо военного положения, в некоторых городах и районах Азербайджана с понедельника вводится комендантский час с 21:00 до 6:00.

Военное положение и мобилизация объявлена и в Армении. Министр здравоохранения страны Арсен Торосян подписал приказ, согласно которому в медучреждениях прекращается прием пациентов, обратившихся за медицинской помощью в плановом порядке, сообщает армянская служба "Радио Свобода" со ссылкой на официальный сайт Минздрава Армении. Отмечается, что в медучреждениях страны будут проводиться исключительно реанимационные мероприятия или прием пациентов, которым требуется неотложная медицинская помощь и обслуживание.

Посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о переброске из Сирии в Азербайджан около 4 тысяч боевиков, подготовленных Турцией, передает РИА "Новости". "Они уже участвуют на той стороне... Их готовят в лагерях боевиков и туда перебрасывают", - сказал посол. Тоганян отметил, что национальный состав переброшенных групп определить сложно.

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Президент Союза армян РФ Ара Абрамян сообщил изданию "Подъём", что из России в Нагорный Карабах планируют отправить 20 тысяч армянских добровольцев. "Ещё несколько сотен, около тысячи человек русских заявили, что готовы пойти добровольцами на защиту маленького Карабаха. Но мы сказали: спасибо", - сказал он.

Союз армян будет обращаться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь остановить конфликт и оказать гуманитарную и другую помощь. Абрамян назвал вспыхнувший конфликт "широкомасштабной спланированной акцией Азербайджана и Турции".

"Это какой-то-то садизм, бандитизм, терроризм. Они хотят, чтобы в Карабахе ни одного армянина не было. Нет армян - нет армянского вопроса. Для этого они используют коронавирус. Самолетов нет, помощь, даже гуманитарную, отправить невозможно", - сказал президент Союза. По его словам, для отправки добровольцев организация будет просить военный транспорт.

Первый день эскалации унес жизни десятков военнослужащих с обеих сторон, сотни были ранены. Армянская сторона опубликовала список из 31 погибших, сообщает Русская служба BBC. Многие из них 2000-2002 года рождения, и в списке есть женское имя. С армянской стороны официально сообщают о 200 погибших.

Азербайджан пока официально не называл число потерь, однако эксперты предполагают, что их должно быть не меньше. Армянские источники публикуют видео с телами азербайджанских военных, а азербайджанские телеграм-каналы составляют по ним предварительные списки.

Эксперт по карабахскому конфликту Эмиль Санамян предполагает, что, по самым скромным оценкам, за воскресенье могли погибнуть не меньше 100 человек с обеих сторон. Оценка основана на том, что в 2016 году во время апрельской эскалации за первый день погибли 73 человека, а сейчас бои гораздо масштабнее.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что в результате обстрелов населенных пунктов погибли шесть мирных граждан страны. Генпрокуратура Азербайджана ранее сообщала, что жертвами артиллерийского обстрела с армянской стороны стали пять граждан - житель села Гашалты Нафталанского района Эльбрус Гурбанов и четыре члена его семьи.

Накануне армянская сторона сообщала о гибели двух мирных жителей в результате обстрелов со стороны азербайджанских военных - женщины и ребенка. Некоторые жители Степанакерта - столицы непризнанной НКР - провели ночь в убежищах. Город накануне впервые за долгое время попал под обстрел.

С утра армянские телеграм-каналы и пользователи в соцсетях распространяли информацию о пленении генерал-майора вооруженных сил Азербайджана Маиса Бархударова. Официальный Ереван заявил, что эти сообщения не соответствую действительности. В минобороны Армении говорят, что у них вообще нет пленных. Минобороны Азербайджана тем временем заявляет, что вооруженные силы страны потеснили противника с нескольких стратегических высот вокруг села Талыш в Карабахе.

"Несколько стратегических высот вокруг села Талыш были очищены от оккупационных войск, и противник понес большие потери. Вследствие ракетных, артиллерийских и авиационных ударов... враг вынужден отступить от рубежей, которые он намеревался удерживать", - говорится в сообщении. Одновременно президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что армия обороны в течение минувшей ночи провела ряд успешных операций против азербайджанских военных.