Массовая гибель слонов в Зимбабве, зафиксированная с конца минувшего августа, была вызвана бактериальным заболеванием - пастереллезом. Об этом, КАК ПЕРЕДАЕТ тасс, объявил в понедельник генеральный директор Управления заповедников и по охране дикой природы Зимбабве Фултон Мангваниа в эфире южноафриканской радиостанции SABC.

"Все полученные на текущий день результаты указывают на то, что причиной смерти слонов является пастереллез, или геморрагическая септицемия", - цитирует его радиостанция. Чиновник сообщил, что уже погибли 34 слона. По его словам, в ближайшее время еще многие животные могут умереть в стране от этого заболевания.

Первая группа из 12 погибших слонов была найдена в Зимбабве 29 августа в заповеднике Хванге вблизи водопада Виктория. В последующие дни были обнаружены еще два десятка умерших слонов. Власти страны направили образцы тканей погибших животных в ряд лучших лабораторий мира, которые установили причину случившегося.

Возбудителем пастереллеза является микроорганизм. Он проникает в кровь через поврежденную кожу или в местах укусов и вызывает кровотечение внутренних органов, что приводит к смерти. Пастереллез часто встречается у животных на юге Африки.

В заповедниках Зимбабве обитают в условиях дикой природы около 90 тыс. слонов. На всем африканском континенте сейчас насчитывается 350 тыс. слонов.