По Киеву прошли участники марша в честь дивизии СС "Галичина", пообещавшие "воевать в Москве"

Українська правда / Youtube.com На пешеходном мосту, который расположен на Аллее Героев Небесной Сотни, участники маша развернули баннер с архивным фото нацистских солдат дивизии "Галичина". А закончился марш коллективным фото на фоне плаката с нацистами

Стоп-кадр видео Ukrinform TV / Youtube.com

В Киеве в среду, 28 апреля, на Арсенальной площади националисты провели первый марш в центре украинской столицы, посвященный годовщине создания дивизии СС "Галичина" в годы Второй мировой войны. В акции приняли участие около 100 человек. Ранее шествия по этому случаю проводились во Львове.

В этом году участники Марша вышиванок, посвященного 76-й годовщине создания Первой украинской дивизии Украинской национальной армии "Галичина", провели митинг на Майдане Незалежности.

"Мы сила, которая ведет войну на своей территории. Мы сила, которая будет воевать в Москве", - приводит РИА "Новости" слова участников акции.

Как передает УНИАН, националисты несли символику дивизии и современных украинских подразделений. На пешеходном мосту, который расположен на Аллее Героев Небесной Сотни, участники маша развернули баннер с архивным фото нацистских солдат дивизии "Галичина". А закончился марш коллективным фото на фоне плаката с нацистами.

Еще до начала шествия один из прохожих начал выкрикивать лозунги против марша и называть его участников "эсэсовской сволочью", но полиция увела его с места происшествия, чтобы избежать конфликтов.

Как сообщают "Украинские новости", Facebook уже начал блокировать фото и видео с Марша вышиванок в честь дивизии СС за демонстрацию запрещенной символики и "восхваление и поддержку опасных лиц или организаций".

По улицам города-героя Киева шагает марш в честь создания дивизии СС Галичина…https://t.co/ehsobYbaJG



28 апреля в 18:00 в Киеве начался "марш вышиванок" в честь очередной годовщины создания нацистами дивизии СС "Галичина" - подразделения в составе войск Ваффен-СС Германии... pic.twitter.com/ormTyNT8Wr — "КарауловLIFE" - портал Андрея Караулова (@karaulov_life) April 28, 2021

???????? Сегодня в Киеве прошел марш в честь 78-й годовщины создания добровольческой пехотной дивизии СС "Галичина". На баннере с гербом дивизии надпись: "Украина не забудет воина с золотым львом". pic.twitter.com/kZR8RhiOuQ — Рустем Адагамов (@adagamov) April 28, 2021

Дивизию СС "Галичина" создали 28 апреля 1943 года во Львове под патронатом гитлеровской Германии. Она вошла в состав Waffen-SS вместе с другими национальными формированиями. Дивизия просуществовала недолго. Летом 1944 года Красная армия разгромила ее возле украинского города Броды. Дивизия попала в окружение и потеряла более 70% личного состава. В сентябре 1944 года ее переформировали и стали использовать в антипартизанских операциях в Словакии и Югославии.

Военнослужащие дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признали преступной организацией. Однако в прошлом году на Украине отменили решение суда о признании символики дивизии СС "Галичина" нацистской, то есть запрещенной к распространению.

Ранее глава самопровозглашенной Луганской народной самопровозглашенной республики Леонид Пасечник заявил, что на Украине активно происходит героизация нацизма, искажение истории и отречение от собственной культуры.