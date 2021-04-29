ВСЕ ФОТО Команда польских археологов представила единственную известную египетскую мумию беременной женщины

Warsaw Mummy Project﻿ / Facebook Вероятнее всего, останки принадлежат древней египтянке с высоким социальным статусом в возрасте от 20 до 30 лет

Warsaw Mummy Project﻿ / Facebook Плоду было примерно 26-30 недель

Warsaw Mummy Project﻿ / Facebook

Команда польских археологов представила единственную известную египетскую мумию беременной женщины, сообщает BBC со ссылкой на Journal of Archaeological Science. Ранее считалось, что это мумия мужчины, предположительно, жреца. Но потом выяснилось, что мумифицирована женщина, умершая на поздних сроках беременности.

Вероятнее всего, останки принадлежат древней египтянке с высоким социальным статусом в возрасте от 20 до 30 лет. Плоду было примерно 26-30 недель. Скончалась женщина в I веке н.э. по неустановленным причинам.

Ученые ошибочно относили мумию к мужскому полу из-за соответствующих иероглифов на саркофаге. Теперь же исследователи полагают, что торговцы древностями положили мумию женщины не в тот саркофаг в XIX веке, когда разграбления гробниц происходили повсеместно.

Журнал отмечает, что это единственный известный образец мумификации беременной женщины, причем впервые были получены рентгеновские изображения плода в мумии. Отмечается, что внутри человеческих останков были найдены забальзамированные и завернутые в ткань органы. Но сам плод не извлекался. Предположительно, это связано либо с верованиями в загробную жизнь, либо с трудностью удаления плода.

В целом мумия хорошо сохранилась, но ткань, в которую она обернута, повреждена в области шеи. Ученые считают, что повреждения оставлены грабителями, искавшими ценности. Под тканью исследователям удалось обнаружить 15 предметов, в том числе несколько амулетов в виде мумии. Ученые не теряют надежды, что в ходе дальнейших исследований им удастся определить причину смерти женщины.

Проект "Варшавские мумии" был запущен в 2015 году. Его цель состоит в исследовании артефактов в Национальном музее польской столицы.

Мумифицированные останки были подарены музею Варшавы в 1826 году. Даритель сообщал, что их нашли в Фивах, но в XIX веке зачастую артефакты намеренно приписывали к другим городам, чтобы увеличить их стоимость.