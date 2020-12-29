Избранный президент США Джо Байден обвинил в безответственности администрацию действующего президента Дональда Трампа при передаче полномочий новой команде

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Избранный президент США Джо Байден обвинил в безответственности администрацию действующего президента Дональда Трампа при передаче полномочий новой команде. По его словам, политическое руководство Министерства обороны и Административно-техническое управление создают препятствия, из-за чего переходная команда не получает от уходящей администрации всю необходимую информацию в ключевых областях национальной безопасности, передает CNN.

"На мой взгляд, это не что иное, как безответственность", - сказал Байден на брифинге, подчеркнув, что его команде нужна четкая картина расположения сил и операций США по всему миру, "чтобы сдерживать наших врагов".

"Прямо сейчас, когда наша страна находится в переходном периоде, мы должны убедиться, что ничего не потеряно при передаче полномочий между администрациями", - добавил избранный президент. Также, по его словам, необходима "полная прозрачность" в планировании бюджета, чтобы избежать проблем, которыми могут воспользоваться противники США.

Исполняющий обязанности министра обороны Кристофер Миллер в ответ на это заявил, что усилия Пентагона по передаче власти "уже превосходят усилия предыдущих администраций". По его словам, военное ведомство провело 164 интервью с более чем 400 чиновниками и предоставило 5 тысяч страниц документов - "намного больше, чем запрашивала переходная команда Байдена".

Миллер добавил, что сотрудники Пентагона "работали с высочайшим профессионализмом, чтобы поддержать переходные мероприятия в сжатые сроки", и продолжат это делать. Высказывания Байдена усилили напряженность в его отношениях с Пентагоном, наблюдаемую уже несколько недель.

Перед Рождеством и.о. главы Минобороны отложил на две недели встречи с переходной командой заявив, что обе стороны согласились на праздничный перерыв. Глава переходной команды Йоханнес Абрахам это опроверг. Кроме того, Байден заявил, что Пентагон отказался проинформировать его штаб о недавней массированной кибератаке на правительственные структуры.