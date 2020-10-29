Лейбористская партия приостановила членство своего бывшего лидера Джереми Корбина из-за скандала вокруг антисемитизма, сообщает Sky News.

"В свете его сегодняшних комментариев и его неспособности впоследствии отказаться от них Лейбористская партия приостановила членство Джереми Корбина в партии до проведения расследования", - сообщил представитель лейбористов.

Ранее британская Комиссия по равенству и правам человека представила доклад, в котором утверждалось, что Лейбористская партия проявила "грубую халатность" и не смогла должным образом отреагировать на жалобы на антисемитизм, когда объединение возглавлял Корбин. Кроме того, партию обвинили в неспособности обеспечить надлежащую подготовку тех, кто занимается такими жалобами и преследовании тех, кто их подавал.

Согласно заключению, опубликованному на сайте комиссии, Лейбористская партия "виновна в харассменте и дискриминации", передает NEWSru Israel. Комиссия отдала распоряжение руководству партии в течение шести недель предоставить план действий по исправлению ситуации.

Нынешний лидер лейбористов Кир Стармер после публикации доклада извинился перед еврейской общиной, пообещал выполнить все рекомендации комиссии и заявил о грядущем "изменении культуры" в партии, пишет "Новая газета". Его предшественник Джереми Корбин назвал обвинения комиссии "преувеличенными оппонентами внутри и вне партии по политическим причинам". Это и послужило причиной отстранения.

По словам Корбина, он "гордится тем, что является членом Лейбористской партии", к которой присоединился, когда ему было 16 лет. "Я всю жизнь боролся с расизмом, и я буду бороться с расизмом до конца моих дней", - подчеркнул политик.

Среди тех, кого ранее отстраняли от членства в партии по обвинению в антисемитизме, были депутат Наз Шах, бывший мэр Лондона Кен Ливингстон и друг Корбина депутат Крис Уильямсон. Наз Шах опубликовала на своей страничке в Facebook оскорбительный для Израиля пост, Ливингстон заявил, что Гитлер в 1932 году планировал переселить евреев в Палестину, а Уильямсон поддержал музыканта-антисемита.

Отметим, что Наз Шах неоднократно публиковала в интернете антисемитские посты, за что вынуждена была извиняться еще в 2016 году. Тогда речь шла о том, что в 2014 году, еще до работы в парламенте, Наз Шах опубликовала в Facebook карту Израиля, наложенную на карту США под заголовком "Решение для израильско-палестинского конфликта: переместить Израиль в Соединенные Штаты", сообщала Русская служба BBC. Эту карту она подписала: "Проблема решена".

Принося извинения в парламенте два года спустя, Наз Шах оправдывала свой поступок политической обстановкой и накалом страстей. "Я написала это во время обострения конфликта в Газе в 2014 году, когда эмоции были накалены вокруг ближневосточного конфликта. Но это не оправдывает оскорбления, которые я допустила, за что я приношу свои безоговорочные извинения", - сказала она. Извинения парламентарий принесла после того, как партия приостановила ее членство.