Полиция в столичном регионе Франции задержала человека, который планировал устроить нападение возле церкви. Об этом в четверг сообщила глава региона Иль-де-Франс Валери Пекресс. "В Сартрувиле (департамент Ивелин) только что задержали человека возле церкви, в которой он хотел устроить нападение, как в Ницце", - написала она в своем Twitter, передает ТАСС.

Рано утром в четверг вооруженный ножом человек напал на прихожан собора Нотр-Дам в центре Ниццы, в результате атаки погибли три человека, нападавший был задержан. К расследованию произошедшего подключилась Национальная антитеррористическая прокуратура Франции.

Спустя два часа после нападения в Ницце другой злоумышленник угрожал ножом прохожим на улицах Авиньона, он был застрелен при попытке напасть на полицейский патруль. Также в четверг в саудовском городе Джидда местный житель напал с ножом на охранника консульства Франции, полиция его задержала.

Кроме того, в четверг телеканал CNews сообщил о задержании вооруженного ножом мужчины у железнодорожного вокзала Лиона. По сведениям канала, полученным от местной полиции, злоумышленник готовился к нападению.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, посетивший Ниццу, заявил, что страна подверглась нападению исламистских террористов и находится в опасности. "Если на нас нападают, то это из-за наших ценностей, наших ценностей свободы и нашего желания не поддаваться террору", - подчеркнул он.

Франция, сообщил президент, усиливает контроль безопасности в школах и охрану культовых сооружений, включая церкви. Президент заявил о своей "поддержке католиков Франции". "Вся нация стоит рядом с нашими согражданами", - сказал он.

Макрон также объявил о решении в ближайшие часы увеличить с трех тысяч до семи тысяч число военнослужащих, задействованных в операции по противодействию терроризму в стране.