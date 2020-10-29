Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Араик Арутюнян заявил, что армия Азербайджана находится в пяти километрах от города Шуши."Противник находится совсем близко, максимум в пяти километрах от Шуши. Их цель - захватить Шуши. Кто владеет Шуши - тот владеет Карабахом. Надо осознать это, и принять участие в защите Шуши", - сказал Арутюнян в видеообращении из церкви Казанчецоц в Шуши. Его цитирует "Интерфакс".

Он отметил, что верит в победу, но для этого необходимо сражаться, "скорее приехать в Арцах, в течение нескольких дней переломить ситуацию". "И наказать врага у ворот Шуши", - добавил Арутюнян. Его слова приводит РИА "Новости".

Шуши находится в 11 километрах от столицы непризнанной НКР - Степанакерта. Шуши имеет важное стратегическое значение, так как занимает высоту над ним. В первую войну (1992-1994) между Арменией и Азербайджаном из Шуши прямой наводкой наносились удары по столице Нагорного Карабаха, передает ТАСС.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.

Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боевые действия и начать переговоры без предварительных условий. Три попытки заключить гуманитарное перемирие при посредничестве России и США провалились.