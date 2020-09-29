Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) за день уничтожила большое количество военной техники и живой силы ВС Азербайджана, заявил замминистра обороны НКР Артур Саркисян. "Уничтожено 17 танков, четыре бронетранспортера, три единицы инженерно-технической бронетехники, 13 беспилотников, более 500 военнослужащих", - цитирует "Интерфакс" выступление Саркисяна на брифинге во вторник.

С армянской стороны также есть потери как в технике, так и живой силе.

Бои в настоящее время продолжаются. "Наступательные действия противника сегодня по всем направлениям провалились, с нашей стороны восстановлены потерянные ранее ряд позиций в северном и южном направлениях", - сообщил министр обороны.

В свою очередь представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что, в общей сложности, с начала боевых действий Азербайджан потерял убитыми 790 военнослужащих, 1,9 тыс. раненых. По его утверждению, армянскими силами уничтожено 137 азербайджанских танка, 72 беспилотника, семь вертолетов и один самолет (Ан-2).

Азербайджанская сторона не приводила во вторник данные по своим потерям, однако ранее неоднократно опровергала информацию Еревана по этому поводу.