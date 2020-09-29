Бывший президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией. Он написал в Facebook, что получил положительный тест на COVID-19.

"Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам. За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта коварная... Надеюсь на скорейшее выздоровление и призываю всех украинцев беречь себя", - написал Порошенко.

Он также сообщил, что будет лечиться дома.

"За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта коварнее. Значительно коварнее. Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома", сообщил Порошенко.

Ранее на Украине коронавирусом переболела видный политик Юлия Тимошенко.

По состоянию на утро 29 сентября на Украине зафиксирован суточный прирост в 3 627 случаев заболевания коронавирусом, 69 ранее заболевших умерли. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

26 сентября был зафиксирован антирекорд - 3 833 случая заболевания.

Количество инфицированных с начала пандемии составило 204 932 человека, умерли с начала пандемии от COVID-19 4 065 человек, выздоровели - 90 250 человека.