На горе Мерон во время празднования Лаг ба-Омер при спуске людей с одной из трибун возникла давка, в результате которой погибли не менее 44 человек. Свыше 150 получили травмы, из них шестеро находятся в критическом состоянии, 18 в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть дети. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на медиков.

Трагедия произошла в том районе горы Мерон, где праздновали хасиды "Толдот Аарон". По словам свидетелей, на других участках не сразу поняли, что произошло. Журналист портала Walla Яки Адамкер сообщил, что трагедия произошла в небольшом переходе, вход в который был открыт, а выход по неизвестным причинам был заблокирован полицией. В какой-то момент люди начали падать друг на друга и возникла давка, в результате которой пострадали сотни человек, сообщает NEWSru.co.il.

Пострадавшие доставлены в больницы "Зив" (Цфат), РАМБАМ (Хайфа), "Пория" (Тверия), медицинский центр "Галиль" (Нагария), "А-Эмек" (Афула), "Адаса Эйн-Керем" (Иерусалим). Празднование Лаг ба-Омер, в котором принимали участие около ста тысяч представителей ультрарелигиозной общины, прекращено. Полиция организует вывоз людей с горы Мерон.

Министерство транспорта сообщило, что сотни автобусов и поездов направлены на север для экстренной эвакуации всех находившихся на горе Мерон. Министр транспорта Мири Регев распорядилась прекратить все работы на магистралях, чтобы позволить осуществить беспрепятственную эвакуацию людей. В 3 часа ночи завершилась эвакуация пострадавших, на месте происшествия остаются тела погибших. Полиция опрашивает свидетелей происшествия.

На горе Мерон во время празднования находились министр внутренней безопасности Амир Охана, генинспектор полиции Коби Шабтай и начальник полиции Северного округа. Радиостанция "Кан Бет" передала, что перед началом мероприятия гора Мерон была подготовлена для приема 200-300 тысяч человек.

Депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир рассказал, что в ночь на пятницу, 30 апреля, находился на горе Мерон среди праздновавших Лаг ба-Омер и стоял в 30-40 метрах от места, где произошла трагедия.

По словам Бен-Гвира, когда люди начали спускаться, его увлекли в другую сторону, иначе он мог бы оказаться среди пострадавших. Он отметил, что не раз участвовал в подобных празднованиях, но на этот раз людей было больше, чем обычно. По его словам, празднование в этом году пришлось на четверг и пятницу, и многие прибыли на гору Мерон заранее, стремясь успеть вернуться домой до наступления шаббата. Кроме того, людей было больше обычного, так как в прошлом году празднование не проводилось из-за карантинных мер.

Бен-Гвир подчеркнул необходимость тщательного и объективного расследования всех обстоятельств случившейся трагедии. Он считает, что полиция не может провести такое расследование, так как, по одной из версий, именно действия полиции могли привести к трагедии, и расследование должны проводить другие структуры. Как передает Reuters, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее "тяжелой катастрофой". "Все мы молимся об исцелении раненых", - отметил он.

Согласно источникам газеты Haaretz в полиции, давка была вызвана тем, что несколько человек поскользнулись на ступеньках, в результате чего еще десятки человек упали. Источники в полиции сообщили, что в дни, предшествовавшие событию, место проведения было проверено на наличие каких-либо структурных проблем, а люди, поскользнувшиеся на лестнице, "были вне полицейского контроля". "Это событие расследуется, но стоит отметить, что в этом году на горе меньше людей, чем в прошлом", - добавили собеседники газеты.

Праздник Лаг ба-Омер отмечается 18 числа месяца ияр по еврейскому лунному календарю, которое в этом году пришлось на период с заката солнца 29 апреля по поздний вечер 30 апреля. Он установлен в память о прекращении эпидемии, от которой умерли несколько тысяч учеников иудейского богослова Акивы, жившего на рубеже I и II веков н. э. По традиции во время этого праздника жгут костры.

נורא לראות את הצפיפות שהיתה במעבר הצר, ואת הדוחק העצום שהוביל בסוף לאסון הקשה והמחריד. pic.twitter.com/1RE7FggFXt — ישראל כהן (@Israelcohen911) April 29, 2021