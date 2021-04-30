Томас Карлссон

Alingsås Tidning

Шведский картограф Томас Карлссон нашел в лесу к северу от Гетеборга клад бронзового века, возраст которого составляет около 2500 лет, передает "Интерфакс" со ссылкой на BBC News. Среди найденного есть ожерелья, браслеты и булавки для одежды. Всего было обнаружено около 50 предметов.

Карлссон нашел клад после того, как его, скорее всего, раскопали дикие животные, оставив предметы на поверхности.

Картограф рассказал, что сначала принял древние украшения за лампу, заметив блеск металла. Осмотрев находку, он подумал, что это копии, но решил проконсультироваться с археологами, которые рассказали о настоящей ценности предметов. Они отметили, что с момента раскопки бронзовых щитов в Фрослунде в середине 1980-х годов, в Швеции не находили подобных древностей.

Археологи отметили редкость находки и предположили, что клад - подношение древних людей божествам. Они оставляли свои дары в реках и болотистой местности.

Специалисты также добавили, что большинство находок Карлссона могут быть связаны с женщинами высокого статуса. Археологи отметили и то, что клад включал удилище, подобное найденным в Дании.

По действующим в Швеции законам, нашедший исторические ценности должен сообщить об этом полиции или местным властям, так как они считаются собственностью государства, власти же могут выдать нашедшему клад вознаграждение.