Славой Жижек

Amrei-Marie / Wikipedia Четверых редакторов DOXA - Владимира Метелкина (на фото), Наталью Тышкевич, Армена Арамяна и Аллу Гутникову - обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в митинги из-за их видеообращения с требованием к властям перестать запугивать студентов перед протестами

Мосгорсуд / ВКонтакте

Известный словенский философ и культуролог, носитель левых взглядов, Славой Жижек вызвал на дебаты главу СК Александра Бастрыкина. Он предложил обсудить уголовное дело против редакторов журнала DOXA, призвал власти прекратить дело DOXA а также выступил в их защиту. Его заявление разместили в YouTube-канале журнала коллеги фигурантов дела.

"Я бы очень хотел вызвать на дебаты Александра Бастрыкина, кто, как я полагаю, председатель Следственного комитета Российской Федерации и координирует действия правоохранительных сил по отношению к DOXA. Он, я изучил, образованный человек. Опубликовал множество статей и так далее. И было бы хорошо подискутировать с ним об этих утверждениях. Бросаю ему вызов в духе взаимного уважения, поскольку я искренне беспокоюсь о России", - заявил философ.

Жижек также считает, что российские власти создают условия для дестабилизации ситуации в стране. По мнению философа, российское государство своими действиями "показывает, что испугалось маленького независимого студенческого журнала": "Если вы хотите стабильности, вы должны создать институционные условия для того, чтобы критические высказывания были услышаны", - сказал он.

По словам Жижека, он был шокирован делом против DOXA. Все те, кто боится DOXA, должны "остерегаться", так как сами себе роют могилу, считает философ.

"Они (DOXA) не наивные сторонники прозападных многопартийных демократий. Они критичны, они развивают даже марксистские идеи. Они знают о недостатках обычных западных демократий", - обратил внимание философ.

Ранее Славой Жижек, вместе с рядом других иностранных ученых, выступил в поддержку DOXA. Открытое письмо подписали в том числе американский философ Джудит Батлер, американский политический теоретик Джоди Дин, французский философ и профессор политической философии Этьен Балибар. Они назвали обвинения в адрес журналистов абсурдными, а отчисление студентов по политическим мотивам незаконным.

В прошлом Жижек вступался за осуждённых в России участниц Pussy Riot и вёл с Марией Толоконниковой переписку, когда она находилась в колонии. Четверых редакторов DOXA - Владимира Метелкина, Наталью Тышкевич, Армена Арамяна и Аллу Гутникову - обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в митинги из-за их видеообращения с требованием к властям перестать запугивать студентов перед протестами. Еще до возбуждения дела DOXA удалила запись по требованию Роскомнадзора.

Басманный суд назначил журналистам меру пресечения в виде запрета определенных действий. Фигурантам до 14 июня нельзя покидать дом, пользоваться средствами связи и выходить в интернет, кроме экстренных случаев. Позднее им разрешили двухчасовые прогулки.

Александр Бастрыкин действительно числится автором статей в общественно-политических СМИ и в профильных изданиях. Среди них публицистические статьи "Историческая память - неразрывная связь поколений", "Кто любит своё Отечество, тот подаёт лучший пример любви к человечеству (А.В. Суворов)", а также научные, например, "Следственный комитет Российской Федерации на страже детства" и "Экстремизм в России не пройдёт".