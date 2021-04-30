Обстановка на киргизско-таджикской границе продолжает оставаться напряженной, сообщается о гибели людей

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Глава сельсовета Интернационал Лелейкского района Киргизии взят в заложники гражданами Таджикистана, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь УВД Баткенской области Киргизии Дамира Юсупова.

Она добавила, что обстановка на киргизско-таджикской границе остается напряженной. Так, по ее словам, в Лейлекском районе замечена военная техника, принадлежащая таджикским военнослужащим, они "проникли в дома киргизских граждан в районе "Жилой дом", в селе Интернационал". Лейлекский РОВД возбудил дело по статье "Преступления против мира".

Между тем замглавы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев сообщил, что таджикские силовики напали на село Кызыл-Бел в Баткенском районе. "Минут 20 назад таджикские силовики обстреляли киргизское село из гранатометов. Сейчас выясняем обстоятельства", - сказал Тулаев.

Он добавил, что более 20 тыс. граждан Киргизии эвакуированы из приграничной территории в Баткенской области. "13,5 тыс. человек были эвакуированы из приграничных сел Лейлекского района, еще 7 093 человека переселены в город Баткен из Баткенского района. Эвакуированным оказывают помощь местные службы гражданской обороны, доставляется гуманитарная помощь", - сказал Тулаев.

Пресс-служба Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии сообщила о гибели трех киргизских пограничников во время вооруженных столкновений на границе с Таджикистаном, еще 22 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Состояние двух военнослужащих оценивается как тяжелое.

Ранее в Минздраве Киргизии сообщили, что в результате перестрелки на границе с Таджикистаном погибли 13 киргизских граждан. Также сообщалось, что число пострадавших граждан страны возросло до 134 человек.

"По уточненным данным на 7:50 (4:50 по московскому времени) количество пострадавших в результате инцидента на киргизско-таджикской границе составляет 134 человека, из них 13 летальных случаев", - сообщил представитель Минздрава.

25 пострадавших специальным бортом доставлены из Баткена в Бишкек и госпитализированы в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, Национальный госпиталь и Национальный хирургический центр. Состояние у двоих пострадавших оценивается как тяжелое, остальные - как средней тяжести и относительно удовлетворительные.

Как уточняет Asia Plus, со стороны Таджикистана погибли десять человек, 90 получили ранения. Большинство из них - жители приграничных городов Исфара и Бободжон.

Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась 28 апреля, когда пограничники Таджикистана установили две камеры видеонаблюдения на водозаборе в селе Кок-Таш Баткенского района, и кыргызская сторона потребовала демонтировать их. Затем жители двух стран начали бросать друг в друга камнями, а уже через сутки началась перестрелка. По данным Минздрава Киргизии, в ней погибли 15 человек, больше сотни пострадали. Несмотря на то, что главы МИД Киргизии и Таджикистана договорились полностью прекратить огонь на границе, к ночи перестрелка возобновилась. Очевидцы на местах сообщают о перестрелках на границе, о поджогах и пожарах в селах Киргизии и стягивании военной техники.