Андрей Негуца

Посольство Республики Молдова в РФ

Бывший посол Молдавии в России Андрей Негуца помещен под предварительный арест сроком на 30 суток. Как сообщили корреспонденту "Интерфакса" в пресс-службе Генеральной прокуратуры Молдавии, решение об этом, по запросу прокуроров, принял суд сектора Чокана Кишинева. Дипломата подозревают в причастности к провозу через границу запрещенных веществ. Обвиняемый вины не признает.

Как сообщалось ранее, Андрей Негуца вернулся из Москвы на прошлой неделе. Ему были предъявлены обвинения в причастности к контрабанде анаболическими стереоидами из Молдавии в Россию. Прокуроры потребовали в суде предварительного ареста обвиняемого.

В начале декабря Таможенная служба Молдавии сообщила о задержании контрабандного груза с крупной партией анаболиков. Груз в 350 кг на сумму примерно в 400 тыс. евро был обнаружен в багажном отсеке микроавтобуса с дипломатическими номерами, который направлялся из Кишинева в Москву через пограничный пункт пропуска Паланка-Маяки на молдавско-украинской границе.

По данным МИД Молдавии, микроавтобус находился в служебной командировке со 2 по 5 декабря и следовал по маршруту из Москвы в Кишинев и обратно для передачи дипломатической почты.

В рамках начатого расследования 5 декабря был задержан водитель посольского микроавтобуса и еще один фигурант.

В начале декабря бывший президент Молдавии Игорь Додон в срочном порядке подписал Указ об отзыве Андрея Негуца с должности посла Молдавии в Российской Федерации.

Премьер-министр Молдавии Ион Кику назвал произошедшее большим позором. "После этого постыдного поступка (провоза анаболиков в посольской машине. - Прим. NEWSru.com) ясно, что это, по крайней мере, косвенная ответственность главы дипмиссии, поэтому он должен ответить. Скоро мы станем известнейшими контрабандистами Европы. Что-то у вас не работает, это огромный позор для страны. Выводы должны быть соответствующими", - обратился он к министру иностранных дел Аурелию Чокою.

Андрея Негуцу не в первый раз отзывали из Москвы, отмечал РБК. В конце 2017 года его отозвали на неопределенный срок после того, как в Кишиневе заявили о росте числа "случаев преследования и запугивания российскими властями" чиновников и политиков из Молдавии. Президент Молдавии Игорь Додон выступил против этого шага и назвал действия МИДа республики провокацией, "направленной на подрыв стратегического партнерства между странами".

В 2018 году посла решили вернуть в Москву, чтобы продемонстрировать заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних отношений. Посла также требовали отозвать из Москвы в 2019 году после истории с молдавскими летчиками Ионе Буруянэ и Михаилом Крихане. Их освободили из плена в Афганистане, где они провели три года, и доставили в Москву. МИД Молдавии вызвал тогда российского посла Олега Васнецова и вручил ему ноту, в которой говорилось, что Москва не предоставила Кишиневу информацию об освобожденных из афганского плена. Додон также выступил против отзыва посла.