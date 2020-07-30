Дональд Трамп

Official White House Photo by Shealah Craighead / Flickr Примерно в половине штатов США зарегистрированный избиратель имеет право проголосовать по почте, если сам попросит прислать ему бюллетень

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Президент США Дональд Трамп предложил перенести выборы президента страны, которые запланированы на ноябрь, пишет РБК. В случае проведения голосования по почте выборы 2020 году будут "самыми неточными и мошенническими в истории", написал он в Twitter.

"Отложим выборы до тех пор, пока люди не смогут должным образом и безопасно проголосовать?" - предложил Трамп.

Трамп и раньше выступал против голосования по почте, в том время как демократы выступали за него в связи с пандемией коронавируса. При этом, ка кпоказывают опросы, немногие в США верят, что голосование по почте действительно связано с опасностью махинаций.

Примерно в половине штатов США зарегистрированный избиратель имеет право проголосовать по почте, если сам попросит прислать ему бюллетень. Отдельные штаты США упростили процедуру голосования по почте в связи с пандемией. шести штатах ноябрьское голосование планируют полностью провести по почте: это Калифорния, Юта, Гавайи, Колоралдо, Орегон и Вашингтон. Нескольких других штатов рассматривают такую возможность.

В тех штатах, где уже решили провести голосование удаленно, бюллетени будут рассылать по почте или доставлять с курьерами всем зарегистрированным избирателям. Проголосовать лично на участке тоже будет можно, но только по уважительной причине.

Нынешний президент США напомнил, что во многих странах, действия властей которых критикующие его СМИ (президент вновь назвал их Fake News) приводят в качестве примеров успешной борьбы с COVID-19, происходят новые вспышки "китайского вируса".

"В некоторых из этих стран ситуация уже бедственная. <...> Голосование по почте также доказало, что оно - настоящая катастрофа. <...> Демократы говорят об иностранном влиянии на выборы, но даже они знают, что голосование по почте - легкая возможность для других стран вмешаться в гонку", - написал Трамп.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Трамп стал основным кандидатом от Республиканской партии. От Демократической был выдвинут Джо Байден.

Согласно Конституции США, перенести дату голосования на выборах президента может только Конгресс. Еще три федеральных закона в Соединенных Штатах устанавливают точную и не изменяемую дату этого голосования - "вторник, следующий после первого понедельника ноября". Эта норма не менялась с 1845 года.

Для переноса голосования необходимо одобрение обеих палат конгресса США. Для переноса требуется большинство и в Палате представителей, и в Сенате, отмечает ABC News .

В нынешней ситуации, если Коллегия выборщиков, которая закрепляет результаты президентских выборов, не проголосует в назначенную дату, срок Трампа юридически будет считаться истекшим 20 января 2021 года.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) на 29 июля, с момента начала пандемии COVID-19 в стране заразились около 4,4 млн человек, из них почти 149 тыс. умерли. По числу заболевших и умерших США обходят все остальные страны мира.

При этом еще в апреле Трамп заявлял, что не рассматривает возможности переноса выборов. "Я никогда не думал об изменении даты выборов", - сказал тогда Трамп, отметив, что 3 ноября - "хорошее число".

В мае, однако, советник президента США Джаред Кушнер в интервью журналу Time не стал давать гарантий того, что следующие президентские выборы в Штатах на фоне пандемии коронавируса смогут пройти в намеченный срок - 3 ноября 2020 года.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020