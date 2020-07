Совет Европейского союза утвердил санкции против четырех россиян за их причастность к кибератакам на европейские объекты. Речь идет об Алексее Минине, Алексее Моренце, Евгении Серебрякове и Олеге Сотникове, которых Нидерланды весной 2018 года выслали из-за подготовки атаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). В Евросоюзе пришли к выводу, что эти россияне являются сотрудниками спецслужб.

Введенные санкции предусматривают запрет на поездки и замораживание активов. Кроме того, физическим и юридическим лицам ЕС запрещается сотрудничать с теми, кто включен в перечень.

Под санкции попал также Главный центр специальных технологий (как сформулировано в постановлении Совета ЕС) Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России (ГРУ).

Как сообщали голландские власти, в апреле 2018 года сотрудники ГРУ приехали в страну с дипломатическими паспортами со схожими номерами, а вскоре с помощью специального оборудования для удаленного подключения к сетям Wi-Fi пытались перехватить в штаб-квартире ОЗХО в Гааге данные для входа в систему организации.

Если бы их попытка увенчалась успехом, была бы нарушена безопасность сети и работа по расследованию, которую вела ОЗХО. "Служба разведки и военной безопасности Нидерландов (Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst - MIVD) помешала попытке кибератаки, устранив тем самым серьезный ущерб для ОЗХО", - сказано в приложении к постановлению Совета ЕС.

Осенью того же года спецслужбы западных стран обвинили этих россиян в участии в еще нескольких "выездных атаках", пишет "Новая газета". Согласно доказательствам, обнаруженным на ноутбуке одного из задержанных хакеров, они в 2014 году собирались выкрасть данные расследования о крушении пассажирского самолета MH17, а также взломать в Лозанне один из компьютеров WADA. "Хакеров ГРУ" также обвинили в кибератаках и взломах АЭС, FIFA, CAS, IAAF и еще около 30 спортивных организаций.

Помимо россиян, под санкции за кибератаки попали два китайских гражданина, а также китайская компания Tianjin Huaying Haitai Science and Technology Development Co. Ltd и северокорейская Chosun Expo, передает "Интерфакс". Они, по данным ЕС, причастны к распространению вируса-вымогателя WannaCry, а также к шпионской операции Cloud Hopper, направленной против провайдеров облачных ИТ-сервисов.