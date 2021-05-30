Владимир Путин и Джо Байден, март 2011 года

Пресс-служба президента России

Президент США Джо Байден заявил, что намерен поднять тему прав человека на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным 16 июня в Женеве, передает ТАСС.

"Я встречусь с президентом Путиным через несколько недель в Женеве. Ясно заявлю, что мы не будем ждать и не позволим нарушать эти права", - отметил Байден, выступая в штате Делавэр в связи с отмечаемым в США Днем поминовения. Глава Белого дома также назвал США "уникальной страной".

Других подробностей предстоящего саммита он не привел.

Байден отметил, что обсуждал тему правозащиты и во время недавнего разговора с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как ожидается, Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Это будет первый российско-американский саммит на высшем уровне со времени встречи Путина с экс-президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года.

На этой неделе пресс-служба Кремля сообщила, что российско-американский саммит пройдет 16 июня в Женеве. Белый дом подтвердил эту информацию. В Кремле также сказали, что подписание документов по итогам переговоров Путина и Байдена пока не планируется.

Это будет первая личная встреча Путина с новым президентом США. До этого главы двух государств общались по телефону.