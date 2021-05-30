Политсовет самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) в воскресенье принял решение о прекращении длившегося семь месяцев бойкота парламента

Mtavari Arkhi / Facebook

Политсовет самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) в воскресенье принял решение о прекращении длившегося семь месяцев бойкота парламента, передает "Интерфакс". "Мы приняли решение о прекращении бойкота и вхождении наших избранных депутатов в парламент. Это верное решение, которое обязательно приведет к смене власти", - заявил журналистам председатель ЕНД Никанор Мелия.

Мелия на прошедшей неделе посетил Киев, где встречался с основателем ЕНД экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, обсудив с ним стратегию партии по приходу к власти.

В воскресенье Мелия отметил, что бойкот парламента был оправданным, так как "это была борьба против режима олигарха Бидзины Иванишвили, захватившего государство". Как добавил Мелия, "мы не будем подписывать документ о выходе из политического кризиса в Грузии, который подписали правящая партия и другие оппозиционные партии".

Оппозиционные партии, получившие в ходе парламентских выборов в октябре 2020 года 60 из 150 депутатских мандатов, объявили бойкот парламенту под предлогом того, что выборы были тотально сфальсифицированы в пользу правящей сейчас партии "Грузинская мечта". Возник политический кризис, когда парламент не мог работать полноценно.

В прошлом месяце оппозиционные партии, кроме ЕНД, прекратили бойкот и вошли в парламент, подписав документ, подготовленный президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, который дважды в марте и апреле посещал Тбилиси и встречался с лидерами политических партий Грузии.