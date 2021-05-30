На северо-западе Центральноафриканской республики (ЦАР) погибли трое граждан России - участники российских полувоенных формирований. Инцидент произошел на участке шоссе между городами Берберати и Буар, более чем в 400 километрах от столицы республики города Банги

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На северо-западе Центральноафриканской республики (ЦАР) погибли трое граждан России - участники российских полувоенных формирований. Инцидент произошел на участке шоссе между городами Берберати и Буар, более чем в 400 километрах от столицы республики города Банги.

По данным агентства AFP, "трое российских союзников и двое местных полицейских погибли и еще несколько человек получили ранения". К месту инцидента был направлен российский вертолет для эвакуации погибших и раненых.

Официальный представитель правительства ЦАР подтвердил РИА "Новости" информацию о гибели трех россиян при взрыве.

Как отмечает AFP, Россия, имеющая значительное влияние в этой бедной африканской стране, содержит в ЦАР большой контингент "инструкторов", обучающий военнослужащих центральноафриканской армии. В 2020 году этот контингент пополнился сотнями новых российских участников полувоенных формирований. Вместе с армией Руанды они играют ключевую роль в поддержке президента Фаустина Арченджа Тоуадера, армия которого противостоит мятежникам.

Власти ЦАР в двусторонних соглашениях с Россией называли ее граждан "военнослужащими", но позднее Москва скорректировала терминологию и стала называть своих граждан, воюющих в ЦАР, "инструкторами".

Многочисленные свидетели событий и представители неправительственных организаций утверждают, что эти "инструкторы" - сотрудники Группы Вагнера, теневой частной военной компании, которая активно участвует вместе с руандийским спецназом и миротворцами ООН в боях против центральноафриканских мятежников.