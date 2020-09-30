Европейские ученые выяснили, что гены, унаследованные от неандертальских предков, могут повысить вероятность возникновения более тяжелых последствий заражения коронавирусом COVID-19

MPI f. evolutionäre Anthropologie Сванте Паабо

Karsten Möbius / Karolinska Institutet

Европейские ученые выяснили, что гены, унаследованные от неандертальских предков, могут повысить вероятность возникновения более тяжелых последствий заражения коронавирусом COVID-19.

Cогласно исследованию Каролинского института в Швеции и Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка в Германии, опубликованному в научном журнале Nature, выявлен кластер генов, который связывают с более высоким риском дыхательной недостаточности у пациентов, инфицированных коронавирусом.

Участники исследования Хьюго Зеберг и Сванте Паабо определили, что эти гены относятся к группе, которая, вероятно, принадлежала неандертальцам. Эта группа генов, или гаплотип, обнаружена у порядка 16% жителей Европы и половины населения Южной Азии. У жителей Африки и Восточной Азии этих генов нет, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на агентство Associated Press.

"Поразительно, что генетическое наследие неандертальцев имеет такие трагические последствия во время существующей пандемии", - сказал Паабо.

По данным исследователей, распространенность определенной неандертальской группы генов особенно высока среди жителей Бангладеш, где носителями этого гаплотипа являются около 63% жителей. В частности, британские исследования показали, что у людей из Бангладеш риск умереть от последствий заражения коронавирусом в два раза выше, чем у жителей других регионов Земли в целом.

Ранее ученые проанализировали распределение фрагментов ДНК неандертальцев в геноме современных европейцев и жителей Восточной Азии. Они пришли к выводу, что неандертальцы, по-видимому, скрещивались с людьми современного типа дважды. Предположительно, два вида людей сначала смешались примерно 50-60 тысяч лет назад вскоре после выхода людей современного типа из Африки, а потом после их разделения на европейскую и азиатскую популяции. В геномах всех сапиенсов, кроме африканцев, содержится около двух процентов неандертальской ДНК. Но у современных жителей Восточной Азии неандертальских генов на 12-20% выше, чем у европейцев.

Как могли выглядеть неандертальцы, многие помнят еще из учебников. Но в Германии, в Земельном краеведческом музее LVR в Бонне, появилось новое изображение того, чьи кости нашли в Неандертале.

Этот представитель вымершего вида людей жил около 45 тысяч лет назад в живописной долине недалеко от нынешнего Дюссельдорфа - столицы федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия. Фрагменты его скелета были обнаружены в 1856 году в долине Неандерталь, давшей позже название человеку неандертальскому. Сегодня они хранятся в музее LVR в Бонне.

Нынешний год для боннского музея - юбилейный, здесь отмечают 200-летие со дня его основания. Как сообщает агентство dpa, в связи с этим в музее прошло обновление постоянной экспозиции, в рамках которого неандерталец переехал на первый этаж. По этому поводу она была пополнена новой реконструкцией - попыткой ответить на вопрос, как он мог выглядеть при жизни.

Автором нового музейного неандертальца стала французская художница Элизабет Дайнес. Реконструкция была выполнена в парижской мастерской на основе хранящихся в музее частей скелета и новейших результатов научных исследований - в том числе, учтена травма левой руки, из-за которой этот неандерталец не мог использовать ее в полной мере. 1 октября музей вновь открывается для посетителей после завершившегося ремонта.