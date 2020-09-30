Суд в США приговорил российского хакера Никулина к 7,5 годам тюрьмы

AY_PHOTO / DepositPhotos По данным американских правоохранителей, Никулин в 2012 году взломал компьютерные сети сервисов LinkedIn, Dropbox и Formspring и украл данные десятков миллионов пользователей

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Федеральный суд Северного округа Калифорнии приговорил россиянина Евгения Никулина к 88 месяцам (7 лет 4 месяца) тюремного заключения за кражу более 100 млн личных данных пользователей из баз LinkedIn, Dropbox и Formspring в 2012 году, сообщают Courthouse News Service и Cyberscoop. Прокуратура требовала для Никулина почти 12 лет лишения свободы.

В ходе судебных слушаний Никулин признал себя виновным по всем девяти пунктам обвинения. "Я думаю, что вы гениальный, очень умный парень. Я призываю вас применить свой талант в законной профессии и сделать что-нибудь хорошее в своей жизни вместо взлома компьютеров", - заявил судья Уильям Алсап, вынося приговор Никулину. Он также заявил, что при вынесении приговора учел тот факт, что Никулин ранее не совершал преступлений в США и может заразиться в тюрьме коронавирусом. Он также отметил, что Никулин не говорит на английском языке.

Один из адвокатов Никулина Аркадий Бух рассказал ТАСС, что защита рассматривает возможность обжаловать приговор. По мнению адвоката, в итоге Никулин проведет в тюрьме не более двух лет. Более половины срока он уже провел под стражей. В посольстве РФ в США заявили, что внимательно отслеживали судебный процесс и оказывают россиянину необходимое консульско-правовое содействие.

Евгений Никулин был задержан в Праге в октябре 2016 года чешскими правоохранителями, которые по запросу Интерпола провели операцию совместно с агентами ФБР США. В том же месяце суд присяжных штата Калифорния обвинил его в совершении хакерских атак в Соединенных Штатах. По данным американских правоохранителей, Никулин в 2012 году взломал компьютерные сети сервисов LinkedIn, Dropbox и Formspring и украл данные десятков миллионов пользователей (в LinkedIn отмечали, что в результате атаки могли быть скомпрометированы данные около 100 млн пользователей).

В ноябре 2016 года требование выдать Никулина поступило в Минюст Чехии и от российской стороны. В России его обвинили в совершенной в 2009 году краже 3500 долларов через сервис Webmoney. Чешские суды разрешили экстрадицию россиянина в обе страны. Никулин попросил политического убежища в Чехии, но ему было отказано. В феврале 2018 года глава Минюста Чехии получил от президента республики Милоша Земана рекомендацию выдать Никулина России, а не США. Однако на фоне разразившегося в марте скандала с химатакой в Великобритании на двойного агента Сергея Скрипаля, в организации которой английские власти обвинили Москву, Чехия решила присоединиться к странам, поддержавшим Лондон, в том числе США. В апреле 2018 года Никулин был экстрадирован в США, хотя позднее Конституционный суд Чехии признал это решение незаконным.