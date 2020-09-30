На фоне нового всплеска заражений коронавирусом SARS-CoV-2 власти Чехии и Словакии повторно вводят режим чрезвычайной ситуации.

В Чехии режим ЧС будет действовать с 5 октября сроком на 30 дней. В рамках этих мер с 5 до 18 октября будут запрещены мероприятия с участием более 10 человек в закрытых помещениях и численностью более 20 человек - на открытом воздухе, указывается в заявлении правительства Чехии, размещенном в официальном Twitter правительства страны. Кроме того, запрещено проведение оперных спектаклей и мюзиклов и ограничено свободное передвижение граждан. Школы в регионах с большим числом новых случаев заражения перейдут на дистанционное обучение, а футбольные и хоккейные матчи будут проходить при пустых трибунах.

Министр здравоохранения Чехии Роман Прымула заявил о необходимости восстановить режим чрезвычайной ситуации в связи с высокими темпами распространения коронавирусной инфекции.

Во время первой волны пандемии режим ЧС действовал в Чехии с 12 марта по 17 мая. Число инфицированных SARS-CoV-2 в Чехии за минувшие сутки возросло на 1080 человек - до 68 919 зараженных. От пневмонии COVID-19 в Чехии скончались 655 человек.

Сегодня же в Словакии правительство заявило о возобновлении режима чрезвычайной ситуации с 1 октября в связи с резким ростом новых случаев заражения коронавирусом.

В частности, в стране введено обязательно ношение защитных масок как в помещениях, так и на открытом воздухе, если невозможно соблюдение необходимой социальной дистанции. Максимальное число участников массовых мероприятий ограничено до 50. По словам премьер-министра Словакии Игоря Матовича, данные меры будут действовать до ноября, передает Deutsche Welle.

Во время первой волны пандемии режим ЧС действовал в Словакии с 16 марта по 14 июня. Число инфицированных в стране за минувшие сутки возросло на 567 - до 10 141 человек. Всего от коронавируса в Словакии скончались 48 человек.