Міністерство закордонних справ України / Facebook Украина не признает легитимность выборов президента в Белоруссии и соответственно победу на них Александра Лукашенко, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба

Міністерство закордонних справ України / Facebook

Украина не признает легитимность выборов президента в Белоруссии и соответственно победу на них Александра Лукашенко, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Лукашенко уже, а оппозиции еще, не хватает легитимности. Когда встал вопрос, с кем Украина - с несколькими сотнями приглашенных на так называемую "инаугурацию" или с миллионами с другой стороны закрытой двери, выбор был очевиден. Украина с миллионами тех, кого не позвали на это торжественное действо за закрытыми дверями", - сказал Кулеба.

По его словам, официальные контакты между Украиной и Белоруссией пока останутся приостановленными, исключением являются рабочие дипломатические каналы между МИД двух стран.

На онлайн-брифинге Кулеба на вопрос журналистов ответил, что с 5 ноября 2020 года, когда истекает срок президентских полномочий Александра Лукашенко, Украина будет называть его без указания должности, сообщает ТАСС.

"Официальная позиция - Александр Лукашенко", - сказал глава МИД Украины, пояснив, что такие определения, как "незаконно избранный", "нелегитимный" - "это прекрасные формулировки для медиа, для заголовков, для постов в Facebook".